Коли продавцям на OLX потрібні чеки?
Зокрема законодавство надає змогу не застосовувати касові апарати при здійсненні банківських операцій, про що йдеться у пункті 2 статті 9 Закону № 265 "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг".
Читайте також Скільки коштує "забути" посилку: тарифи платного зберігання на "Новій пошті"
До них відносяться такі ситуації:
- покупець переказує кошти з власного банківського рахунку на поточний рахунок продавця у форматі IBAN;
- людина вносить готівку через касу банку для подальшого зарахування на рахунок;
- якщо клієнт на OLX побачив ваші реквізити, відкрив мобільний банк і зробив переказ – це банківська операція.
Водночас іноді чек дійсно потрібен. Про такі обставини розповів юрист Богдан Янків:
- Накладений платіж через "Нову пошту" – кошти спочатку доходять до пошти, а потім вже переказуються продавцю.
- Оплата через NovaPay або інші небанківські фінустанови.
- Інтернет-еквайринг (або оплата за посиланням). Якщо особа використовує саме платіжну форму на сайті чи в месенджері, де покупець вводить дані картки.
Експерт наголосив: ще з 2023 року небанківські надавачі платіжних послуг отримали право відкривати клієнтам платіжні рахунки. І попри те, що вони мають формат IBAN, банком вони не є.
Якщо покупець платить з рахунку NovaPay, Monobank у режимі небанківського гаманця або будь-якої іншої небанківської установи – це вже не банківська операція,
– підкреслив Янків.
Зверніть увагу! За таких обставин РРО або ПРРО для продавця обов’язкові.
Що ще слід знати українцям?
- Нагадаємо, що фізичні особи-підприємці можуть допустити чимало помилок у своїй діяльності. Зокрема одна з популярних помилок стосується використання РРО або ПРРО.
- Не всі групи ФОП зобов’язані їх використовувати. Але якщо цього таки вимагає закон, то уникнути порушення без наслідків не вийде.