Коли продавцям на OLX потрібні чеки?

Зокрема законодавство надає змогу не застосовувати касові апарати при здійсненні банківських операцій, про що йдеться у пункті 2 статті 9 Закону № 265 "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг".

До них відносяться такі ситуації:

покупець переказує кошти з власного банківського рахунку на поточний рахунок продавця у форматі IBAN; людина вносить готівку через касу банку для подальшого зарахування на рахунок; якщо клієнт на OLX побачив ваші реквізити, відкрив мобільний банк і зробив переказ – це банківська операція.

Водночас іноді чек дійсно потрібен. Про такі обставини розповів юрист Богдан Янків:

Накладений платіж через "Нову пошту" – кошти спочатку доходять до пошти, а потім вже переказуються продавцю. Оплата через NovaPay або інші небанківські фінустанови. Інтернет-еквайринг (або оплата за посиланням). Якщо особа використовує саме платіжну форму на сайті чи в месенджері, де покупець вводить дані картки.

Експерт наголосив: ще з 2023 року небанківські надавачі платіжних послуг отримали право відкривати клієнтам платіжні рахунки. І попри те, що вони мають формат IBAN, банком вони не є.

Якщо покупець платить з рахунку NovaPay, Monobank у режимі небанківського гаманця або будь-якої іншої небанківської установи – це вже не банківська операція,

– підкреслив Янків.

Зверніть увагу! За таких обставин РРО або ПРРО для продавця обов’язкові.

Що ще слід знати українцям?