Что известно о заявлении компании OLX?

Сейчас в OLX положительно оценили принятие закона, о чем говорится в заявлении компании.

В заметке рассказали, что над законом команда работала в рабочих группах, делилась опытом и лучшими практиками рынка Евросоюза.

Мы довольны, что наши мысли и позиции учтены, и законопроект принят в формате, что в целом соответствует европейской практике,

– написано на странице в Facebook.

В частности украинцам рассказали, что следует знать о законе:

вводятся пороговые значения по количеству транзакций и размера полученного дохода (30 продаж в год, или доход от продаж более 2 000 евро);

доход от продажи товаров до 2 000 евро не будет облагаться налогом;

нет положений о раскрытии банковской информации пользователей;

не вводится обязанность открывать специальные счета.

Закон вступит в силу не ранее 2027 года. А новые правила будут касаться только тех, кто осуществляет более 30 продаж в год или продает товаров на сумму более 2 000 евро.

Однако, закон возлагает на такие платформы, как OLX, функцию "налогового агента", что обязывает выполнять обязанности по уплате налогов от имени пользователей. Для обеспечения надлежащего внедрения на стороне платформ чрезвычайно важно предоставить компаниям достаточно времени на подготовку,

– добавили в компании.

В то же время в 2026 году пользователям платформы не нужно ничего менять – продажа товаров на OLX будет осуществляться, как и раньше.

Напомним! В среду, 8 апреля, Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о так называемом "налоге на OLX". Он опубликован на сайте ВРУ.

