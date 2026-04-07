Что будет с военным сбором дальше?
Этот законопроект, опубликованный на сайте Рады, является одним из требований МВФ, чтобы Украина получила транш помощи.
Читайте также 90 миллиардов евро от ЕС заблокированы: сколько Украина сможет платить зарплаты бюджетникам
В частности, таким образом продлили действие военного сбора – на 3 года.
В пояснительной записке говорится, что разработка законопроекта о продлении действия норм по уплате военного сбора в действующих на сегодня размерах обусловлена необходимостью:
- формирования ресурсного резерва для функционирования экономики;
- финансирования стратегического восстановления инфраструктуры.
В частности, ставки военного сбора в течение трех лет будут такими:
- физлица будут платить 5% от дохода;
- ФОПы 1, 2 и 4 групп – 10% от минимальной зарплаты в месяц;
- ФОПы и компании на 3 группе – 1% от своего дохода.
Народный депутат Ярослав Железняк сообщил в своем Telegram-канале, что за основу и в целом за законопроект проголосовали 257 человек.
Также в законопроекте предусмотрено, что в Бюджете будет создан спецфонд специально для военных нужд,
– написал Железняк.
Он отметил, что "именно туда" должен идти "военный сбор", а не в Общий фонд Бюджета. Кроме того, депутат добавил, что в этом году от такого сбора планируется собрать 163 миллиарда гривен.
Обратите внимание! За январь – февраль 2026 года в бюджет поступило 28,6 миллиарда гривен военного сбора от 1,6 миллиона плательщиков. Это на 29,2 % больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.
Что еще следует знать о военном сборе?
- Премьер-министр Украины Юлия Свириденко ранее сообщала, что военный сбор могут сохранить даже после завершения войны. Сам сбор был введен еще в 2014 году.
- В то же время в 2025 году благодаря военному сбору в бюджет поступило 163,6 миллиарда гривен. Таким образом, эти поступления обеспечили финансирование обороны Украины в течение 22 дней.