Какие налоги ФЛП на общей системе налогообложения?
ФЛП на общей системе платят сразу несколько видов обязательных платежей, говорится в Налоговом кодексе.
Среди них – налог на доходы физических лиц (НДФЛ), военный сбор, а также единый социальный взнос (ЕСВ). В определенных случаях к этому перечню могут добавляться еще НДС или акциз. По состоянию на 2026 год ставки выглядят так:
- НДФЛ составляет 18% прибыли;
- военный сбор – 5%;
- ЕСВ – 22%.
Если суммировать только обязательные платежи (без учета ЕСВ), то общая налоговая нагрузка достигает 23% прибыли.
Для сравнения, предприниматели третьей группы на упрощенной системе имеют значительно более легкие условия – они платят только 6% от своего оборота. В то же время ФЛП на общей системе рассчитывают налоги иначе: они принимают во внимание не весь доход, а разницу между выручкой и подтвержденными расходами.
Что известно об уплате ЕСВ?
Что касается ЕСВ, то здесь есть определенные нюансы. Формально этот взнос не всегда является обязательным к уплате – все зависит от того, получал ли предприниматель доход в конкретном периоде.
- Если прибыль была, тогда придется заплатить минимум минимальный взнос, который в 2026 году составляет 1 902,34 гривны в месяц или 5 707,02 гривен за квартал.
- Если же деятельность не приносила дохода, предприниматель может воспользоваться правом не платить ЕСВ.
Также установлен верхний предел для начисления ЕСВ. Она ограничена 20 минимальными зарплатами в месяц, что в 2026 году равна 172 940 гривен.
Что еще следует знать ФЛП в Украине?
С апреля 2026 года ФЛП, занимающиеся охранной деятельностью, без перехода на общую систему налогообложения, потеряют право на единый налог. Штрафы не накладываются, если услуги предоставлены до 01.01.2026, КВЭДы исключены, и есть подтверждающие документы.
3 и 2 группы физических лиц-предпринимателей отличаются установленным годовым объемом лимита, а также наемным количеством работников. В то же время ставки единого налога и военного сбора в них разные, однако единого социального взноса – одинаковые.
В то же время лучшими днями для регистрации ФЛП является начало месяца. Для 3 группы ФЛП вопрос заключается в уплате единого социального взноса, а для других групп есть возможность проверить все правильные шаги по регистрации.