Какие налоги ФЛП на общей системе налогообложения?

ФЛП на общей системе платят сразу несколько видов обязательных платежей, говорится в Налоговом кодексе.

Среди них – налог на доходы физических лиц (НДФЛ), военный сбор, а также единый социальный взнос (ЕСВ). В определенных случаях к этому перечню могут добавляться еще НДС или акциз. По состоянию на 2026 год ставки выглядят так:

НДФЛ составляет 18% прибыли;

военный сбор – 5%;

ЕСВ – 22%.

Если суммировать только обязательные платежи (без учета ЕСВ), то общая налоговая нагрузка достигает 23% прибыли.

Для сравнения, предприниматели третьей группы на упрощенной системе имеют значительно более легкие условия – они платят только 6% от своего оборота. В то же время ФЛП на общей системе рассчитывают налоги иначе: они принимают во внимание не весь доход, а разницу между выручкой и подтвержденными расходами.

Что известно об уплате ЕСВ?

Что касается ЕСВ, то здесь есть определенные нюансы. Формально этот взнос не всегда является обязательным к уплате – все зависит от того, получал ли предприниматель доход в конкретном периоде.

Если прибыль была, тогда придется заплатить минимум минимальный взнос, который в 2026 году составляет 1 902,34 гривны в месяц или 5 707,02 гривен за квартал.

Если же деятельность не приносила дохода, предприниматель может воспользоваться правом не платить ЕСВ.

Также установлен верхний предел для начисления ЕСВ. Она ограничена 20 минимальными зарплатами в месяц, что в 2026 году равна 172 940 гривен.

