Что стоит знать о признаке дохода "127"?
Данные вносят в Приложение 4ДФ уже по факту осуществления соответствующих платежей. Детали объяснили на сайте 7eminar.
Смотрите также ФЛП могут наказать за малейшие ошибки: какие штрафы наиболее распространены в Украине
У Налоговой службе объясняют, что признак дохода "127" в Приложении 4ДФ используется для так называемых "других доходов" – то есть тех, которые не имеют отдельной специальной категории в Справочнике.
Например, так могут отражаться выплаты после увольнения работника: различные надбавки, доплаты, премии или другие компенсации, которые были начислены уже после прекращения трудовых отношений.
Напомним! Признак дохода следует указывать в графе 6 Приложения 4ДФ, тогда как в графах 4 и 5 отражаются суммы фактически перечисленных налогов в бюджет в отчетном месяце.
К слову, НДФЛ – это обязательный платеж, который взимают с доходов физических лиц. Например, для заработной платы ставка составляет 18%, для начисленных резидентом дивидендов или дохода от продажи недвижимого имущества – 5% и тому подобное.
Какие еще есть налоги в Украине?
Военный сбор является общегосударственным платежом со ставкой 5%, который удерживают с доходов физлиц. Новый налоговый законопроект предлагает закрепить его на постоянной основе для обеспечения ресурсов обороны и послевоенного восстановления Украины.
Налог на добавленную стоимость – это общегосударственный косвенный налог со ставкой 20%, который начисляется на операции по поставке товаров и услуг, а также на импорт товаров на таможенную территорию Украины. Из-за требований МВФ его применение также хотят расширить, в частности обязать к уплате некоторых ФЛП.