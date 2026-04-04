Що варто знати про ознаку доходу "127"?
Дані вносять у Додаток 4ДФ уже по факту здійснення відповідних платежів. Деталі пояснили на сайті 7eminar.
Дивіться також ФОПа можуть покарати за найменші помилки: які штрафи найбільш поширені в Україні
У Податковій службі пояснюють, що ознака доходу "127" у Додатку 4ДФ використовується для так званих "інших доходів" – тобто тих, які не мають окремої спеціальної категорії в Довіднику.
Наприклад, так можуть відображатися виплати після звільнення працівника: різні надбавки, доплати, премії чи інші компенсації, які були нараховані вже після припинення трудових відносин.
Нагадаємо! Ознаку доходу слід зазначати у графі 6 Додатку 4ДФ, тоді як у графах 4 та 5 відображаються суми фактично перерахованих податків у бюджет у звітному місяці.
До слова, ПДФО – це обов'язковий платіж, який стягують із доходів фізичних осіб. Наприклад, для заробітної плати ставка складає 18%, для нарахованих резидентом дивідендів або доходу від продажу нерухомого майна – 5% тощо.
Які ще є податки в Україні?
Військовий збір є загальнодержавним платежем зі ставкою 5%, який утримують із доходів фізосіб. Новий податковий законопроєкт пропонує закріпити його на постійній основі для забезпечення ресурсів оборони та повоєнної відбудови України.
Податок на додану вартість – це загальнодержавний непрямий податок зі ставкою 20%, який нараховується на операції з постачання товарів і послуг, а також на імпорт товарів на митну територію України. Через вимоги МВФ його застосування також хочуть розширити, зокрема зобов'язати до сплати деяких ФОП.