Що варто знати про ознаку доходу "127"?

Дані вносять у Додаток 4ДФ уже по факту здійснення відповідних платежів. Деталі пояснили на сайті 7eminar.

У Податковій службі пояснюють, що ознака доходу "127" у Додатку 4ДФ використовується для так званих "інших доходів" – тобто тих, які не мають окремої спеціальної категорії в Довіднику.

Наприклад, так можуть відображатися виплати після звільнення працівника: різні надбавки, доплати, премії чи інші компенсації, які були нараховані вже після припинення трудових відносин.

Нагадаємо! Ознаку доходу слід зазначати у графі 6 Додатку 4ДФ, тоді як у графах 4 та 5 відображаються суми фактично перерахованих податків у бюджет у звітному місяці.

До слова, ПДФО – це обов'язковий платіж, який стягують із доходів фізичних осіб. Наприклад, для заробітної плати ставка складає 18%, для нарахованих резидентом дивідендів або доходу від продажу нерухомого майна – 5% тощо.

