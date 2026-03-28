Які основні види утримання існують?

Утримання із заробітної плати – це суми, які роботодавець зобов’язаний або має право відрахувати перед виплатою зарплати працівнику, пише Кадровик.

Перед тим як працівник отримає "чисту" зарплату, бухгалтерія проводить усі необхідні розрахунки. Зокрема, вона утримує податки, інші обов’язкові платежі, а також, за потреби, виконує рішення судів чи заяви самого працівника.

Усі відрахування умовно поділяють на дві великі категорії – податкові та неподаткові.

Податкові утримання

Це обов’язкові платежі до бюджету. До них належать:

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 18% від зарплати у 2026 році;

військовий збір – 5% від зарплати (така ставка застосовується з грудня 2024 року).

Неподаткові утримання

Це значно ширша категорія, яка включає:

обов’язкові платежі за рішенням суду (наприклад, аліменти або борги за виконавчими листами);

відшкодування шкоди або заборгованості перед роботодавцем;

добровільні відрахування за заявою працівника (наприклад, профспілкові внески, благодійність, страхування тощо).

Важливо! За законом, заборонено утримувати кошти із зарплати з метою оплати за отримання роботи, збереження робочого місця чи будь-які посередницькі послуги від роботодавця. Тобто працівник не повинен платити за сам факт працевлаштування.

Скільки можуть відраховувати із зарплати?

Окрему категорію становлять відрахування за рішеннями судів або виконавчих служб. Найпоширеніший випадок – це аліменти. Такі утримання проводяться після сплати податків і можуть включати:

борги;

штрафи;

виконавчий збір;

інші зобов’язання.

Водночас розмір утримань із заробітної плати в Україні чітко обмежений законом. Основні правила прописані у статті 128 КЗпП, зазначає Державна служба України з питань праці.

У звичайних умовах загальна сума всіх відрахувань під час кожної виплати зарплати не може перевищувати 20% від заробітку.

Водночас закон передбачає ситуації, коли відрахування можуть бути більшими – до 50% зарплати. Це стосується випадків, коли мова йде про серйозні фінансові зобов’язання працівника. Зокрема:

сплата аліментів;

відшкодування шкоди, завданої здоров’ю чи життю іншої особи;

компенсація збитків у разі втрати годувальника;

покриття шкоди, завданої злочином;

виплати за виконавчими документами, наприклад при купівлі товарів у розстрочку.

Є й виняткові випадки, коли межа утримань може сягати 70% від зарплати. Найчастіше це стосується стягнення аліментів на неповнолітніх дітей або ситуацій, коли особа відбуває покарання у вигляді виправних робіт.

Важливо! Ці обмеження застосовуються саме до "чистої" бази для утримань, тобто після сплати обов’язкових податків і зборів.

Скільки відраховують з "мінімалки"?