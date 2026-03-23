Де найвищі зарплати в Україні?

Найвищі зарплати сьогодні пропонують саме у робітничих спеціальностях. У цьому напрямку за рік відбулося суттєве зростання доходів – у середньому на 30 – 40%. Про це йдеться в дослідженні платформи OLX Робота.

Професії із зарплатами понад 60 тисяч гривень:

Абсолютним лідером за рівнем доходу став стоматолог – медіанна зарплата в цій сфері досягла 150 тисяч гривень, що на 20% більше, ніж рік тому. Також у списку добре оплачуваних професій:

рихтувальник – близько 70 тисяч гривень (+27%);

фасадник – 67,5 тисяч гривень (+15%);

штукатур – 66,3 тисяч гривень (+13%);

муляр – 65 тисяч гривень (+30%);

автомаляр – 60 тисяч гривень (+17%);

автоелектрик – 60 тисяч гривень (+33%);

водій-далекобійник – 60 тисяч гривень (+33%).

Професії із зарплатами 40 – 50 тисяч гривень:

У цьому сегменті переважають вакансії, пов’язані з будівництвом і суміжними напрямками. Наприклад:

будівельник і маляр – близько 50 тисяч гривень (+11%);

виконроб – також близько 50 тисяч гривень (+14%);

плиточник – приблизно 47 тисяч гривень (+39%);

монтажник – у середньому 45 тисяч гривень (+16%).

В автосервісі механікам пропонують близько 45 тисяч гривень (+14%), а в логістиці водії отримують у середньому 42,5 тисячі (+16%).

Професії із зарплатами 35 – 40 тисяч гривень:

У цьому діапазоні також переважають робітничі професії, переважно у виробництві:

електрик – близько 38,8 тисяч гривень (+41%);

підсобний робітник – 37,5 тисяч гривень (+9%);

маляр – 37,5 тисяч гривень (+42%);

токар – 35 тисяч гривень (+11%).

У сфері роздрібної торгівлі менеджери з продажів теж показали суттєвий ріст – їхня медіанна зарплата зараз становить близько 38 тисяч гривень, що на 38% більше, ніж у лютому 2025 року.

Чи вистачить роботи в Україні для громадян та іноземців?

Українці побоюються, що трудові мігранти можуть зайняти їхні місця на ринку праці, проте роботи вистачить на всіх. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт з ринку праці Василь Воскобойник.

Під час війни та для повоєнної відбудови Україна потребує кадрів у всіх галузях економіки, однак насамперед – працівників робочих спеціальностей: будівельників, слюсарів, сантехніків, мулярів, зварювальників тощо.

Василь Воскобойник Голова Офісу міграційної політики, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Найбільша галузь, яка може прийняти навіть кілька сотень тисяч потенційних робітників, – це будівництво. Чи зможуть, наприклад, будівельники з Індонезії витіснити українців? Я хочу нагадати, що навіть у 2006-2008 роки, коли в Україні був будівельний бум і близько 47-48 мільйонів населення, будівельним компаніям не вистачало робітників. Зараз у нас 30 мільйонів населення, збільшилася частка людей літнього віку. І говорити, що умовні індонезійці, приїхавши до нас, зможуть витіснити українців… Витісняти немає кого.

Експерт Василь Воскобойник говорить, що нині в Україні працюють над підготовкою міграційної стратегії до 2035 року, яка враховуватиме потреби ринку праці та інтереси громадян. Для цього серед представників влади, бізнесу та пересічних українців проводили опитування щодо ставлення до трудової міграції.

