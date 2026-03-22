Які професії ШІ ніколи не замінить?

Білл Гейтс каже, що штучний інтелекст вже активно змінює ринок праці, автоматизуючи рутинні процеси та допомагаючи бізнесу працювати швидше. Водночас технології поки що не здатні повністю замінити людський досвід, інтуїцію та креативність у ключових сферах, пише Lad Вible.

Дивіться також Понад 100 тисяч гривень: хто найбільше заробляє в Україні

Наступні професії залишаться затребуваними:

1. Програмісти та розробники

Хоча сучасні алгоритми вже можуть писати код, цього недостатньо для створення складних систем. Люди потрібні для контролю, виправлення помилок і розвитку самих інструментів штучного інтелекту. Фактично, програмісти керують технологіями, а не навпаки.

2. Біологи

У медицині та науці ШІ добре працює з аналізом даних, але не здатен генерувати принципово нові ідеї. Саме люди формують гіпотези, проводять дослідження та роблять проривні відкриття. Технології тут – лише інструмент, а не рушій.

3. Енергетики та інженери галузі

Управління енергетичною системою – складний процес, який потребує досвіду та швидких рішень у критичних ситуаціях. Від традиційної енергетики до "зеленої" – повністю автоматизувати ці процеси наразі неможливо.

Які професії витіснить штучний інтелект?

У минулорічному звіті Microsoft також окреслила 40 професій, які "найбільш ризикують", від найвищого до найнижчого рівня перекриття. Це:

Перекладачі та письмові перекладачі (98% перекриття);

Історики (91% перекриття);

Математики (91% перекриття);

Коректори (91% перекриття);

Автоматичні кодувальники (90-відсоткове перекриття);

Письменники та автори (85% перекриття);

Статистичні асистенти (85% перекриття);

Торговельні представники (84% перекриття);

Технічні автори (83% перекриття);

Журналісти (81% перекриття).

Однак старший дослідник Microsoft Кіран Томлінсон розповів команді Sky News, що звіт "досліджує, які категорії робочих місць можуть продуктивно використовувати чат-боти зі штучним інтелектом, а не позбавляти чи замінювати робочі місця".

Яка ситуація на ринку праці в Україні?