Какие профессии ИИ никогда не заменит?

Билл Гейтс говорит, что искусственный интеллект уже активно меняет рынок труда, автоматизируя рутинные процессы и помогая бизнесу работать быстрее. В то же время технологии пока не способны полностью заменить человеческий опыт, интуицию и креативность в ключевых сферах, пишет Lad Вible.

Следующие профессии останутся востребованными:

1. Программисты и разработчики

Хотя современные алгоритмы уже могут писать код, этого недостаточно для создания сложных систем. Люди нужны для контроля, исправления ошибок и развития самих инструментов искусственного интеллекта. Фактически, программисты управляют технологиями, а не наоборот.

2. Биологи

В медицине и науке ИИ хорошо работает с анализом данных, но не способен генерировать принципиально новые идеи. Именно люди формируют гипотезы, проводят исследования и делают прорывные открытия. Технологии здесь – лишь инструмент, а не двигатель.

3. Энергетики и инженеры отрасли

Управление энергетической системой – сложный процесс, который требует опыта и быстрых решений в критических ситуациях. От традиционной энергетики к "зеленой" – полностью автоматизировать эти процессы пока невозможно.

Какие профессии вытеснит искусственный интеллект?

В прошлогоднем отчете Microsoft также обозначила 40 профессий, которые "наиболее рискуют", от самого высокого до самого низкого уровня перекрытия. Это:

Переводчики и письменные переводчики (98% перекрытия);

Историки (91% перекрытия);

Математики (91% перекрытия);

Корректоры (91% перекрытия);

Автоматические кодировщики (90-процентное перекрытие);

Писатели и авторы (85% перекрытия);

Статистические ассистенты (85% перекрытия);

Торговые представители (84% перекрытия);

Технические авторы (83% перекрытия);

Журналисты (81% перекрытия).

Однако старший исследователь Microsoft Киран Томлинсон рассказал команде Sky News, что отчет "исследует, какие категории рабочих мест могут продуктивно использовать чат-боты с искусственным интеллектом, а не лишать или заменять рабочие места".

