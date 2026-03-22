Какие профессии ИИ никогда не заменит?
Билл Гейтс говорит, что искусственный интеллект уже активно меняет рынок труда, автоматизируя рутинные процессы и помогая бизнесу работать быстрее. В то же время технологии пока не способны полностью заменить человеческий опыт, интуицию и креативность в ключевых сферах, пишет Lad Вible.
Следующие профессии останутся востребованными:
1. Программисты и разработчики
Хотя современные алгоритмы уже могут писать код, этого недостаточно для создания сложных систем. Люди нужны для контроля, исправления ошибок и развития самих инструментов искусственного интеллекта. Фактически, программисты управляют технологиями, а не наоборот.
2. Биологи
В медицине и науке ИИ хорошо работает с анализом данных, но не способен генерировать принципиально новые идеи. Именно люди формируют гипотезы, проводят исследования и делают прорывные открытия. Технологии здесь – лишь инструмент, а не двигатель.
3. Энергетики и инженеры отрасли
Управление энергетической системой – сложный процесс, который требует опыта и быстрых решений в критических ситуациях. От традиционной энергетики к "зеленой" – полностью автоматизировать эти процессы пока невозможно.
Какие профессии вытеснит искусственный интеллект?
В прошлогоднем отчете Microsoft также обозначила 40 профессий, которые "наиболее рискуют", от самого высокого до самого низкого уровня перекрытия. Это:
- Переводчики и письменные переводчики (98% перекрытия);
- Историки (91% перекрытия);
- Математики (91% перекрытия);
- Корректоры (91% перекрытия);
- Автоматические кодировщики (90-процентное перекрытие);
- Писатели и авторы (85% перекрытия);
- Статистические ассистенты (85% перекрытия);
- Торговые представители (84% перекрытия);
- Технические авторы (83% перекрытия);
- Журналисты (81% перекрытия).
Однако старший исследователь Microsoft Киран Томлинсон рассказал команде Sky News, что отчет "исследует, какие категории рабочих мест могут продуктивно использовать чат-боты с искусственным интеллектом, а не лишать или заменять рабочие места".
Какова ситуация на рынке труда в Украине?
В начале 2026 года в Украине подано более 111 тысяч вакансий, но закрывается лишь около 35% из них. Самый высокий процент закрытия вакансий наблюдается в Донецкой области (68,5%), а среднее время поиска работника составляет 17 дней.
Украинские гостиницы и рестораны сталкиваются с дефицитом работников, что является главным вызовом для бизнеса. Среди работников HoReCa 11% сообщили о существенном падении доходов, тогда как 17% отметили заметный рост.
Количество вакансий для пенсионеров в Украине выросло почти на 50% за последний год, в частности в сферах рабочих специальностей, обслуживания и логистики. Средняя зарплата для пенсионеров составляет понаж 25 тысяч гривен, с возможностью зарабатывать значительно больше в некоторых специальностях.