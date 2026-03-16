Як змінилися зарплати у сфері HoReCa?

Чимало працівників зазначають, що їхній дохід протягом року майже не змінився. Так відповіли приблизно 30 – 40% учасників опитування. Про це 24 Каналу відомо з дослідження OLX Робота.

Водночас чверть респондентів (25%) повідомили про невелике підвищення зарплати, а ще 17% – про помітне зростання доходів.

Однак є й протилежна тенденція:

  • 11% працівників заявили про суттєве падіння доходів;
  • ще 6% відчули незначне скорочення зарплати.

Як зима вплинула на роботу ресторанів і готелів?

Складна зима 2025 – 2026 років із регулярними перебоями електро- та водопостачання відчутно позначилася на роботі закладів:

  1. 55% опитаних розповіли, що умови праці змінилися через відключення.
  2. Ще 19% заявили, що перебої майже не вплинули на їхню роботу;
  3. А 16% не змогли чітко оцінити ситуацію.

Серед найпоширеніших змін працівники називали:

  • 52% – робота стала фізично складнішою через холод у приміщеннях або роботу без техніки;
  • 45% – зросли тривожність і емоційне напруження;
  • 39% – зменшилася кількість клієнтів;
  • 36% – робочий графік став нестабільним;
  • 30% – погіршилися умови безпеки;
  • 27% – стало менше змін або навантаження;
  • 27% – знизилися доходи.

Разом із тим деякі працівники помітили і позитивні зміни:

  • 15% сказали, що графік став гнучкішим;
  • 12% – що кількість змін, навпаки, збільшилась.

Найбільша проблема – дефіцит кадрів

Опитування показало, що головним викликом для ресторанного бізнесу стала нестача персоналу.

  • 82% роботодавців говорять про дефіцит кадрів;
  • 73% скаржаться на зростання витрат на електроенергію та генератори;
  • 27% вважають завищеними зарплатні очікування кандидатів;
  • 27% відзначають падіння середнього чека та менше клієнтів.

Найважче знайти:

  • кухарів і помічників кухаря;
  • офіціантів;
  • барменів;
  • технічний персонал.

Що відбувається на ринку праці в Україні?

За даними дослідження KSE Institute, у 2025 році на 10,7 мільйона працюючих в Україні припало 10,2 мільйона пенсіонерів. З 2021 року кількість українців, чия робота через податки наповнює державний бюджет, скоротилася на 1,3 мільйона.

На ринку праці спостерігають як досить високий рівень безробіття (10 – 11%), так і дефіцит робочої сили. Причиною є те, що компетенції або місце проживання потенційних робітників не співпадає з потребами працедавців.

  • Ситуацію могли б покращити перепідготовка та працевлаштування ветеранів, чисельність яких зросла до 1,7 мільйона людей, а також представників вразливих категорій населення, зокрема жінок із дітьми. Проте тільки 21,8% ветеранів, які подали заявки до Держслужби зайнятості, знайшли роботу у 2025 році.
  • Також становище могло б поліпшити повернення з-за кордону біженців, проте малоймовірно, що цей процес буде масовим.

Новини ринку праці в Україні

  • Кількість вакансій для пенсіонерів в Україні зросла майже на 50% за останній рік, зокрема у сферах робітничих спеціальностей, обслуговування та логістики. Середня зарплата для пенсіонерів складає понаж 25 тисяч гривень, з можливістю заробляти значно більше у деяких спеціальностях.

  • З 14 березня в Україні вводять нові правила призупинення трудових договорів під час воєнного стану з максимальним терміном 90 днів. Новий Трудовий кодекс, ухвалений 7 січня, спрямований на реформу ринку праці та адаптацію до сучасних умов.

  • Ринок праці в Україні відновився на 95% у 2025 році, із значним попитом на деякі професії. Зросла частка вакансій без вимоги досвіду з 29% у 2021 році до 42% у 2025-му.

  • Державна служба зайнятості в Україні відзначила дефіцит кадрів у деяких професіях, як, наприклад, водії чи продавці продовольчих товарів. Найбільш затребуваними залишатимуться також кухарі, бухгалтери, швачки.