Як змінилися зарплати у сфері HoReCa?

Чимало працівників зазначають, що їхній дохід протягом року майже не змінився. Так відповіли приблизно 30 – 40% учасників опитування. Про це 24 Каналу відомо з дослідження OLX Робота.

Водночас чверть респондентів (25%) повідомили про невелике підвищення зарплати, а ще 17% – про помітне зростання доходів.

Однак є й протилежна тенденція:

11% працівників заявили про суттєве падіння доходів;

ще 6% відчули незначне скорочення зарплати.

Як зима вплинула на роботу ресторанів і готелів?

Складна зима 2025 – 2026 років із регулярними перебоями електро- та водопостачання відчутно позначилася на роботі закладів:

55% опитаних розповіли, що умови праці змінилися через відключення. Ще 19% заявили, що перебої майже не вплинули на їхню роботу; А 16% не змогли чітко оцінити ситуацію.

Серед найпоширеніших змін працівники називали:

52% – робота стала фізично складнішою через холод у приміщеннях або роботу без техніки;

45% – зросли тривожність і емоційне напруження;

39% – зменшилася кількість клієнтів;

36% – робочий графік став нестабільним;

30% – погіршилися умови безпеки;

27% – стало менше змін або навантаження;

27% – знизилися доходи.

Разом із тим деякі працівники помітили і позитивні зміни:

15% сказали, що графік став гнучкішим;

12% – що кількість змін, навпаки, збільшилась.

Найбільша проблема – дефіцит кадрів

Опитування показало, що головним викликом для ресторанного бізнесу стала нестача персоналу.

82% роботодавців говорять про дефіцит кадрів;

73% скаржаться на зростання витрат на електроенергію та генератори;

27% вважають завищеними зарплатні очікування кандидатів;

27% відзначають падіння середнього чека та менше клієнтів.

Найважче знайти:

кухарів і помічників кухаря;

офіціантів;

барменів;

технічний персонал.

Що відбувається на ринку праці в Україні?

За даними дослідження KSE Institute, у 2025 році на 10,7 мільйона працюючих в Україні припало 10,2 мільйона пенсіонерів. З 2021 року кількість українців, чия робота через податки наповнює державний бюджет, скоротилася на 1,3 мільйона.

На ринку праці спостерігають як досить високий рівень безробіття (10 – 11%), так і дефіцит робочої сили. Причиною є те, що компетенції або місце проживання потенційних робітників не співпадає з потребами працедавців.

Ситуацію могли б покращити перепідготовка та працевлаштування ветеранів, чисельність яких зросла до 1,7 мільйона людей, а також представників вразливих категорій населення, зокрема жінок із дітьми. Проте тільки 21,8% ветеранів, які подали заявки до Держслужби зайнятості, знайшли роботу у 2025 році.

Також становище могло б поліпшити повернення з-за кордону біженців, проте малоймовірно, що цей процес буде масовим.

