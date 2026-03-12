Скільки українських біженців може не повернутися?

Державі варто працювати з головними бар'єрами, які перешкоджають поверненню біженців з-за кордону. Більшість громадян не обере Україну після завершення війни з огляду на кілька факторів. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт з ринку праці Василь Воскобойник.

За даними Центру економічної стратегії, у 2026 році за кордоном перебувають 5,6 мільйона українських біженців, зокрема через кордони країн Європи виїхали 4 мільйони людей.

Серед біженців 66% становить працездатне населення у віці від 18 до 65 років. Понад половина громадян, які залишили Україну, – це молодь, тобто люди віком до 35 років (56%).

Експерти ЦЕС прогнозують, що 70% біженців не повернуться з Європейського Союзу. Подібну оцінку дає й експерт Василь Воскобойник.

Василь Воскобойник Голова ГО "Офіс міграційної політики", президент Всеукраїнської асоціації компаній із міжнародного працевлаштування Боротьба за повернення українців більшою мірою пов'язана з економічними чинниками. Просто на заклики до повернення для відбудови батьківщини люди навряд чи будуть погоджуватися. Вони порівнюватимуть те, що вже зараз мають там за кордоном, з Україною: наявність житла, роботи й соціальної інфраструктури.

Експерт говорить, що з точки зору повернення Україна виглядатиме непривабливою виключно для тих українців, які соціалізувалися, вивчили мову, почали працювати на новому місці. Водночас тим, хто орієнтований на отримання за кордоном постійних соцвиплат, найближчим часом доведеться ухвалювати рішення щодо виходу на ринок праці або повернення до України.

Тимчасовий захист для українців у ЄС діє до 4 березня 2027 року, а його продовження – під питанням. Натомість у Євросоюзі обговорюють перехід до інших статусів. Тож підставами для перебування можуть стати навчальні чи робочі візи, дозволи на проживання від національних урядів тощо.

Які ключові перешкоди для повернення українців?

На думку Василя Воскобойника, якщо після завершення війни вплив безпекового фактора зникне, українців за кордоном від повернення зупинятимуть наступні проблеми:

знищене житло;

низькі зарплати;

стан соціальної інфраструктури.

Чи будуть у нас іпотечні програми, подібні до західних? Чи будуватимуть і надаватимуть у нас соціальне житло, як це роблять, наприклад, для українців у Німеччині? Чи захочуть вони повертатися, знаючи, що не зможуть заробити на квартиру, взяти іпотеку і в них немає перспектив отримувати житло? За відсутності житла в Україні й за кордоном, але з безкоштовно наданим німецьким урядом, зрозуміло, що люди будуть залишатися,

– каже Василь Воскобойник.

Перспективи працевлаштування й розміру зарплати також не на користь України. Якщо порівнювати мінімальну зарплату з рівнем у трьох країнах, де живе найбільше українців, виходить наступне:

в Україні – майже 170 євро ;

; у Німеччині – 2,3 тисячі євро ;

; у Польщі – 1,1 тисячі євро ;

; у Чехії – приблизно 900 євро.

Третій аспект, від якого залежить мотивація повернення українців додому – це соціальна інфраструктура, а саме: чи буде де навчатися й лікуватися.

"Ми чуємо інформацію про те, що вже зараз не вистачає лікарів, учителів. За 5 років я прогнозую, що в нас буде проблема з викладацьким складом у закладах вищої освіти. Тож ми опиняємося в ситуації, що наразі з точки зору сьогодення Україна для українців, котрі знаходяться за кордоном, буде виглядати непривабливою", – підсумовує експерт.

Зауважте! Додатковим фактором для вибору не на користь України може стати й те, що українці роблять істотний економічний внесок у розбудову добробуту країн Європи, зокрема Польщі, Чехії та Німеччини. Тому уряди цих країн зацікавлені в тому, аби мігранти залишилися й працювали в них.

Що відбувається на ринку праці в Україні?

За даними дослідження KSE Institute, у 2025 році на 10,7 мільйона працюючих в Україні припало 10,2 мільйона пенсіонерів. З 2021 року кількість українців, чия робота через податки наповнює державний бюджет, скоротилася на 1,3 мільйона.

На ринку праці спостерігають як досить високий рівень безробіття (10 – 11%), так і дефіцит робочої сили. Причиною є те, що компетенції або місце проживання потенційних робітників не співпадає з потребами працедавців.

Ситуацію могли б покращити перепідготовка та працевлаштування ветеранів, чисельність яких зросла до 1,7 мільйона людей, а також представників вразливих категорій населення, зокрема жінок із дітьми. Проте тільки 21,8% ветеранів, які подали заявки до Держслужби зайнятості, знайшли роботу у 2025 році.

Також становище могло б поліпшити повернення з-за кордону біженців, проте малоймовірно, що цей процес буде масовим.

Як українці впливають на наповнення пенсійних фондів у Європі?