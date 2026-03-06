Тимчасовий захист, що діє до 4 березня 2027 року, скоріш за все, не будуть продовжувати, пише DW. Ільва Йоганссон на конференції "Що буде після тимчасового? Майбутнє українців у ЄС через чотири роки" заявила, що у Євросоюзі натомість обговорюють перехід до інших статусів.

Що буде після завершення тимчасового захисту?

Механізм тимчасового захисту у Євросоюзі активували у березні 2022 року після того, як почалася повномасштабна війна Росії проти України. І завдяки йому мільйони українців отримали право не лише легально жити, але й працювати та навчатися у країнах ЄС. Наразі у Євросоюзі з таким статусом перебувають понад 4 мільйони українців – втім, продовження тимчасового захисту стоїть під великим питанням.

Мене б дуже здивувало, якби тимчасовий захист продовжили в нинішньому вигляді. Думаю, для тимчасового заходу п’яти років достатньо,

– заявила спецпосланниця ЄС Ільва Йоганссон.

Натомість українці, що вже кілька років живуть у країнах ЄС мають подумати про те, аби з часом змінити правові підстави для проживання. Серед можливих варіантів – навчальні, робочі візи, дозволи на проживання від національних урядів тощо.

Держави-члени просять скоординованого підходу, але водночас кажуть: ми не хочемо нового законодавства ЄС у цій сфері,

– зазначила спецпосланниця з питань українців.

Що буде, якщо війна триватиме?

Втім, у випадку затяжної війни у Європейському Союзі все ще надаватимуть захист людям, що виїжджатимуть з України – але підхід та масштаби допомоги зміняться. Зокрема, ймовірно, право на проживання та роботу отримуватимуть лише люди з "регіонів, що очевидно є небезпечними".

Окрім того, Єврокомісія "по-новому" бачить українців, що живуть у Європі – і планує перейти від захисту біженців до розширення можливостей для української діаспори, що може стати важливим мостом між Україною та ЄС.

Що відомо про програму добровільного повернення?

Водночас у ЄС розраховують на те, що частина українців поступово й добровільно повернеться на Батьківщину після завершення війни, пише European Council. Програма полягатиме у тому, що ЄС надаватиме не одноразові виплати, а підтримуватиме цілі громади.

Що ще слід знати українцям за кордоном?