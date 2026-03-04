За оцінками експертів, у вразливому становищі можуть опинитися близько 200 тисяч громадян України. Про це йдеться в матеріалі BBC.

Як депортують українців зі США?

Один із описаних випадків стався у місті Чарлз-Таун. Андрій (ім'я змінене) розповів, що ввечері 19 листопада 2025 року повертався з роботи, коли його зупинили представники поліції та співробітники Immigration and Customs Enforcement (ICE). Після перевірки документів чоловіка закували в наручники та заявили, що він перебуває в країні незаконно.

За словами Андрія, він прибув до США у 2024 році за програмою U4U, яка дозволяє українцям легально проживати у країні 2 роки з правом на роботу та навчання. На момент затримання його гуманітарний пароль був чинний ще понад два місяці – до лютого 2026 року.

Я показав ICE свої документи… Їх це не хвилювало. Вони одразу сказали, що я – нелегал,

– розповів чоловік журналістам.

Після затримання Андрія помістили до федеральної в'язниці, а згодом – до центру утримання мігрантів. За його словами, у камері перебувало близько 80 людей, а умови були складними. Загалом він провів під вартою понад два місяці. А перше судове засідання тривало лише кілька хвилин, після чого чоловіка не звільнили.

Зрештою, чоловік зі своєю коханою погодилися на добровільну депортацію і в лютому 2026 року виїхали зі США до Польщі.



Зі США депортовують українців / Фото Unsplash

Як це може вплинути на інших українців?

Як пише CNN, адміністрація Дональд Трамп протягом останнього року посилює міграційну політику, а ICE активізувала рейди та затримання. Критики заявляють про випадки, коли під депортаційні процедури потрапляють і люди з чинними підставами для перебування.

За оцінками експертів, приблизно 200 тисяч українців можуть опинитися у зоні ризику через затримки з продовженням статусу, проблеми з документами або завершення строку дії дозволів. Також повідомляється про щонайменше кілька десятків затриманих українців і смерть одного громадянина України у центрі утримання ICE в місті Маямі.

Окремою проблемою залишаються бюрократичні затримки: люди місяцями очікують на рішення щодо продовження документів, втрачають право на роботу, медичне страхування та водійські права. Через страх затримання багато хто обмежує пересування та уникає контактів із державними органами.

