По оценкам экспертов, в уязвимом положении могут оказаться около 200 тысяч граждан Украины. Об этом говорится в материале BBC.

Как депортируют украинцев из США?

Один из описанных случаев произошел в городе Чарлз-Таун. Андрей (имя изменено) рассказал, что вечером 19 ноября 2025 года возвращался с работы, когда его остановили представители полиции и сотрудники Immigration and Customs Enforcement (ICE). После проверки документов мужчину заковали в наручники и заявили, что он находится в стране незаконно.

По словам Андрея, он прибыл в США в 2024 году по программе U4U, которая позволяет украинцам легально проживать в стране 2 года с правом на работу и учебу. На момент задержания его гуманитарный пароль был действителен еще более двух месяцев – до февраля 2026 года.

Я показал ICE свои документы... Их это не волновало. Они сразу сказали, что я – нелегал,

– рассказал мужчина журналистам.

После задержания Андрея поместили в федеральную тюрьму, а впоследствии – в центр содержания мигрантов. По его словам, в камере находилось около 80 человек, а условия были сложными. В общем он провел под стражей более двух месяцев. А первое судебное заседание длилось всего несколько минут, после чего мужчину не освободили.

В конце концов, мужчина со своей возлюбленной согласились на добровольную депортацию и в феврале 2026 года выехали из США в Польшу.



Из США депортируют украинцев / Фото Unsplash

Как это может повлиять на других украинцев?

Как пишет CNN, администрация Дональд Трамп в течение последнего года усиливает миграционную политику, а ICE активизировала рейды и задержания. Критики заявляют о случаях, когда под депортационные процедуры попадают и люди с действующими основаниями для пребывания.

По оценкам экспертов, примерно 200 тысяч украинцев могут оказаться в зоне риска из-за задержек с продлением статуса, проблемы с документами или завершения срока действия разрешений. Также сообщается о по меньшей мере нескольких десятках задержанных украинцев и смерти одного гражданина Украины в центре содержания ICE в городе Майами.

Отдельной проблемой остаются бюрократические задержки: люди месяцами ожидают решения о продлении документов, теряют право на работу, медицинское страхование и водительские права. Из-за страха задержания многие ограничивают передвижение и избегают контактов с государственными органами.

