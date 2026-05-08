Однако, инициатива еще проходит обсуждение. Об этом пишет издание Seznam Zpravy.

Смотрите также Заработки за рубежом: сколько стоит легальное трудоустройство в Польше, Чехии и Украине

Что известно о возможной помощи украинкам в Чехии?

В Чехии на фоне исторически низкой рождаемости начали обсуждать возможность расширения государственной поддержки для украинок-беженок. Часть демографов и социологов считает, что выплата родительской помощи женщинам из Украины могла бы положительно повлиять на демографическую ситуацию в стране.

Во время дискуссии в Палате депутатов Чехии эксперты отметили, что быстрых и простых решений для повышения рождаемости не существует. Социологи говорили об экономической нестабильности, климатическую тревожность и неуверенность молодого поколения в будущем. В то же время некоторые специалисты отметили, что одним из наиболее действенных шагов могло бы стать распространение родительских выплат на украинок, проживающих в Чехии.

Социолог Даниэль Прокоп заявил, что именно такое изменение могло бы принести быстрый эффект. Его поддержал аналитик Демографического информационного центра Даниэль Гуле, который отметил, что в Чехии проживает большое количество украинок репродуктивного возраста, которых следует мотивировать к рождению детей. Сейчас часть украинских беженок не имеет права на государственную родительскую помощь, даже если официально работает и платит налоги. Речь идет, в частности, о женщинах со специальным долгосрочным видом на жительство.

Эксперты называют такую ситуацию несправедливой, поскольку эти люди делают значительный вклад в чешскую экономику.

Справочно. По данным Министерства внутренних дел Чехии, в стране проживает более 155 тысяч украинок в возрасте от 18 до 65 лет с временной защитой. Несмотря на то, что именно украинки рожают больше всего детей среди иностранок в Чехии, уровень их рождаемости все равно ниже, чем у чешек или вьетнамок.

Специалисты также обращают внимание, что на решение о рождении детей влияет отсутствие стабильности. Большинство украинских беженцев живет в режиме временной защиты, который нужно регулярно продолжать, а это создает неопределенность относительно будущего.

Что означает временная защита в Чехии?

Временная защита в Чехии – это специальный статус для украинцев, которые выехали из-за войны. Он позволяет легально проживать в стране, работать, учиться и пользоваться медицинской и социальной поддержкой. В отличие от статуса беженца, эта процедура является упрощенной и создана для быстрого оказания помощи.

Известно, что временная защита в Чехии продлен до 4 марта 2027 года. Украинцы могут официально работать без отдельного разрешения, получать медицинское страхование, социальную помощь и устраивать детей в школы и садики. Также владельцы этого статуса имеют право путешествовать по странам Шенгенской зоны до 90 дней в течение 180 дней и посещать Украину без потери защиты.

В то же время статус необходимо ежегодно продлевать. Получить его могут граждане Украины, которые проживали в стране до 24 февраля 2022 года и прибыли в Чехию после начала полномасштабной войны.

Важно, что временная защита в Чехии не предоставляет полного пакета поддержки, как у чешских граждан, поскольку этот статус является экстренным инструментом защиты, а не формой постоянного проживания или приобретения гражданства.

Основная цель такого статуса – обеспечить базовые потребности и безопасность, а не уравнять права иностранцев с коренными жителями, которые годами платили налоги в систему социального обеспечения.

Чехия готовит ужесточение миграционного законодательства: что может измениться для украинцев?

В Чехии планируют ужесточить миграционные правила для иностранцев, в том числе и украинцев. Власти хотят упростить получение долгосрочного проживания для беженцев, однако партия SPD выступает против любых льгот и требует одинаковых условий для всех мигрантов.

Сейчас украинцы могут получить специальное разрешение только после двух лет временной защиты и при наличии дохода более 440 тысяч крон в год, что общественные организации называют слишком жесткими требованиями.