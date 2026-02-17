Как сообщает Ceske Noviny, политик заявил о намерении заблокировать правительственную инициативу, которая должна была бы облегчить переход украинцев из статуса временной защиты к долгосрочному проживанию уже в этом году.

Таким образом, украинские семьи, которые планируют строить жизнь в Чехии, могут столкнуться с новыми бюрократическими барьерами.

Что предлагает власть?

Чешское Министерство внутренних дел разработало проект постановления, который должен сделать процедуру долгосрочного проживания для украинцев более доступной. Однако партия SPD настаивает: никаких исключений быть не должно.

Необходимо, чтобы все иностранцы отвечали стандартным условиям. Никто не должен получать упрощенных правил,

– заявил Томио Окамура.

Политическая сила отмечает, что украинцы должны проходить те же процедуры, что и мигранты из любых других стран.

Что известно об ужесточении миграционного законодательства в Чехии?

По словам Окамуры, правительственная коалиция уже работает над общим ужесточением миграционных правил. Ожидается, что Министерство внутренних дел подготовит новый строгий закон о пребывании иностранцев до мая 2026 года. Это означает, что правила легализации могут измениться не только для украинцев, но и для всех мигрантов в стране.

Какие условия действуют сейчас?

Сейчас украинцы могут претендовать на специальное разрешение долгосрочного проживания только при выполнении достаточно жестких критериев:

пребывание в Чехии не менее двух лет в статусе временной защиты,

официальный доход более 440 тысяч крон в год (примерно 17,4 тысячи евро).

Общественные организации уже критиковали эти требования, называя их недостижимыми для большинства беженцев.

Интересно! Как пишет Укринформ, по состоянию на конец 2025 года временную защиту в Чехии имели 393 056 украинцев (это около 3,6% населения страны). Заявки на долгосрочное проживание подали около 80 тысяч человек, разрешение получили лишь более 16 тысяч. Цифры свидетельствуют, что даже действующая система уже работает как фильтр, а политическое обострение может сделать ее еще жестче.



Украинские беженцы в Чехии могут столкнуться с новыми бюрократическими барьерами / Фото Unsplash

Что это означает для украинцев?

Временная защита в Чехии пока гарантирует доступ к:

медицине;

образованию;

трудоустройству;

социальным услугам.

Однако вопрос долгосрочного будущего остается открытым – из-за политических споров и возможного ужесточения миграционных правил.

Ранее мы писали, что в июне 2025 года ЕС официально согласовал продление временной защиты для украинцев до 4 марта 2027 года, что дает право легально находиться в странах Евросоюза во время войны. Но все больше государств, включая Чехию, уже обсуждают, что будет после завершения этого режима.