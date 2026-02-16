Так, Нидерланды также существенно ужесточили свою политику в сфере предоставления убежища иностранцам. Как сообщает Anadolu Agency, в результате этого количество отказов в решениях по просителям существенно возросло.

Что происходит в Нидерландах?

По данным Центрального бюро статистики Нидерландов (CBS), в течение года количество отказов в предоставлении убежища выросло на 56% по сравнению с 2024 годом, и впервые за много лет отказов стало больше, чем одобренных заявлений. В целом Служба иммиграции и натурализации (IND) приняла 15 550 первичных решений по заявлениям об убежище в 2025 году. Из них:

8 120 заявлений было отклонено,

тогда как 7 430 решений были положительными.

Одновременно общее количество первичных решений об убежище уменьшилось на 27% по сравнению с 2024 годом.



В Нидерландах значительно возросло количество отказов в предоставлении убежища / Фото Unsplash

Как изменилось количество лиц, получивших защиту?

Число лиц, получивших статус беженца в Нидерландах, также уменьшилось: в 2025 году такой статус получили примерно 3 400 человек, что на 35% меньше, чем в предыдущем году. В то же время количество видов на жительство, выданных на гуманитарных основаниях, наоборот выросло примерно на 35%.

Что это означает на практике?

Изменения в политике Нидерландов отражают общие тенденции в ЕС по миграционной политике – правительства стран пытаются балансировать между гуманитарными обязательствами и внутренними вызовами в сфере социального обеспечения, жилья и интеграции беженцев. В последние годы многие страны ЕС постепенно усложняют условия рассмотрения заявлений об убежище и сокращают количество разрешений, особенно в случаях субсидиарной защиты.

Но есть и такие страны, которые наоборот – без проблем продолжают защиту для украинцев. К примеру, Ирландия автоматически продлила иммиграционные разрешения для украинских беженцев до 4 марта 2027 года, обеспечивая им правовую определенность.