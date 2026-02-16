Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на федеральное министерство внутренних дел Германии.
Что известно об украинских беженцах в Германии?
По состоянию на начало февраля 2026 года в стране находились более 1,15 миллиона украинцев со статусом временной защиты. По официальным данным, от 2022 года до конца января 2026-го более 471 тысячи украинцев прекратили регистрацию в Центральном реестре иностранцев.
Это означает, что они больше не фигурируют в государственной системе учета и, вероятно, выехали из страны. Структура украинской общины в Германии остается типичной для волны беженцев:
- около 484 тысяч мужчин, среди них более 85 тысяч в возрасте 18 – 26 лет;
- примерно 672 тысячи женщин;
- более 300 тысяч детей.
Эксперты объясняют это тем, что именно матери с детьми стали самой большой группой тех, кто нуждался в немедленной защите после начала войны.
Какие условия получают украинцы в Германии?
Украинцы могут въезжать в Германию без визы и находиться на территории страны до 90 дней. После этого большинство оформляет статус временной защиты, который гарантирует:
- право на проживание;
- социальную помощь;
- медицинское страхование;
- доступ к образованию;
- возможность официально работать без дополнительных разрешений.
Статус временной защиты в Европе пока продлен до марта 2027 года.
Украинские беженцы массово бегут из Германии / Фото Unsplash
Почему украинцы покидают Германию?
Несмотря на значительный уровень поддержки, многие беженцы со временем решают сменить страну пребывания. Среди основных причин выезда называют:
- языковой барьер и сложности интеграции;
- высокую стоимость жизни;
- поиск лучших условий трудоустройства;
- переезд в страны с более теплым климатом или более понятными социальными программами.
Часть украинцев также возвращается в Украину, особенно те, кто имеет жилье и работу дома.
Интересно! Как пишет издание Ukraine Pulse, в Германии аренда жилья является одной из крупнейших. Поэтому, для того, чтобы иметь возможность обеспечить себя жильем и продуктами, нужно зарабатывать от 1500 – 2000 евро в месяц.
В каких странах Европы стало меньше украинских беженцев?
Ранее мы писали, что в ряде европейских стран заметили сокращение количества украинских беженцев. Такая тенденция наблюдается в странах, которые первыми приняли большие волны переселенцев после начала полномасштабной войны, в частности в:
- Польше,
- Чехии,
- странах Балтии.
Часть украинцев возвращается домой, другие переезжают дальше на Запад в поисках лучших условий труда, жилья и долгосрочных перспектив.