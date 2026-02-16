Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини.
Що відомо про українських біженців у Німеччині?
Станом на початок лютого 2026 року у країні перебували понад 1,15 мільйона українців зі статусом тимчасового захисту. За офіційними даними, від 2022 року до кінця січня 2026-го понад 471 тисяча українців припинили реєстрацію в Центральному реєстрі іноземців.
Це означає, що вони більше не фігурують у державній системі обліку і, ймовірно, виїхали з країни. Структура української громади у Німеччині залишається типовою для хвилі біженців:
- близько 484 тисяч чоловіків, серед них понад 85 тисяч віком 18 – 26 років;
- приблизно 672 тисячі жінок;
- понад 300 тисяч дітей.
Експерти пояснюють це тим, що саме матері з дітьми стали найбільшою групою тих, хто потребував негайного захисту після початку війни.
Які умови отримують українці у Німеччині?
Українці можуть в'їжджати до Німеччини без візи і перебувати на території країни до 90 днів. Після цього більшість оформлює статус тимчасового захисту, який гарантує:
- право на проживання;
- соціальну допомогу;
- медичне страхування;
- доступ до освіти;
- можливість офіційно працювати без додаткових дозволів.
Статус тимчасового захисту у Європі наразі продовжений до березня 2027 року.
Українські біженці масово тікають з Німеччини / Фото Unsplash
Чому українці залишають Німеччину?
Попри значний рівень підтримки, багато біженців з часом вирішують змінити країну перебування. Серед основних причин виїзду називають:
- мовний бар'єр і складнощі інтеграції;
- високу вартість життя;
- пошук кращих умов працевлаштування;
- переїзд до країн із теплішим кліматом або зрозумілішими соціальними програмами.
Частина українців також повертається в Україну, особливо ті, хто має житло та роботу вдома.
Цікаво! Як пише видання Ukraine Pulse, у Німеччині оренда житла є однією з найбільших. Тож, для того, аби мати змогу забезпечити себе житлом і продуктами, потрібно заробляти від 1500 – 2000 євро на місяць.
В яких країнах Європи поменшало українських біженців?
Раніше ми писали, що у низці європейських країн помітили скорочення кількості українських біженців. Така тенденція спостерігається у країнах, які першими прийняли великі хвилі переселенців після початку повномасштабної війни, зокрема у:
- Польщі,
- Чехії,
- країнах Балтії.
Частина українців повертається додому, інші переїжджають далі на Захід у пошуках кращих умов праці, житла та довгострокових перспектив.