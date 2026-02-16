Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини.

Що відомо про українських біженців у Німеччині?

Станом на початок лютого 2026 року у країні перебували понад 1,15 мільйона українців зі статусом тимчасового захисту. За офіційними даними, від 2022 року до кінця січня 2026-го понад 471 тисяча українців припинили реєстрацію в Центральному реєстрі іноземців.

Це означає, що вони більше не фігурують у державній системі обліку і, ймовірно, виїхали з країни. Структура української громади у Німеччині залишається типовою для хвилі біженців:

близько 484 тисяч чоловіків, серед них понад 85 тисяч віком 18 – 26 років;

приблизно 672 тисячі жінок;

понад 300 тисяч дітей.

Експерти пояснюють це тим, що саме матері з дітьми стали найбільшою групою тих, хто потребував негайного захисту після початку війни.

Які умови отримують українці у Німеччині?

Українці можуть в'їжджати до Німеччини без візи і перебувати на території країни до 90 днів. Після цього більшість оформлює статус тимчасового захисту, який гарантує:

право на проживання;

соціальну допомогу;

медичне страхування;

доступ до освіти;

можливість офіційно працювати без додаткових дозволів.

Статус тимчасового захисту у Європі наразі продовжений до березня 2027 року.



Українські біженці масово тікають з Німеччини / Фото Unsplash

Чому українці залишають Німеччину?

Попри значний рівень підтримки, багато біженців з часом вирішують змінити країну перебування. Серед основних причин виїзду називають:

мовний бар'єр і складнощі інтеграції;

високу вартість життя;

пошук кращих умов працевлаштування;

переїзд до країн із теплішим кліматом або зрозумілішими соціальними програмами.

Частина українців також повертається в Україну, особливо ті, хто має житло та роботу вдома.

Цікаво! Як пише видання Ukraine Pulse, у Німеччині оренда житла є однією з найбільших. Тож, для того, аби мати змогу забезпечити себе житлом і продуктами, потрібно заробляти від 1500 – 2000 євро на місяць.

В яких країнах Європи поменшало українських біженців?

Раніше ми писали, що у низці європейських країн помітили скорочення кількості українських біженців. Така тенденція спостерігається у країнах, які першими прийняли великі хвилі переселенців після початку повномасштабної війни, зокрема у:

Польщі,

Чехії,

країнах Балтії.

Частина українців повертається додому, інші переїжджають далі на Захід у пошуках кращих умов праці, житла та довгострокових перспектив.