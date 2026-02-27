Про це заявив речник Європейської комісії Маркус Ламмерт на брифінгу в Брюсселі 27 лютого, передає Укрінформ.

Яке рішення щодо українців призовного віку ухвалили в ЄС?

Люксембурзький кореспондент поставив запитання речнику Єврокомісії, чи тривають на рівні ЄС дебати щодо можливості скасування тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку, зокрема в контексті відповідного заклику, про яких нещодавно говорили люксембурзькі чиновники.

Маркус Ламмерт відповів, що поки що нових рішень або ж змін у питаннях тимчасового захисту – немає.

Мені невідомо про дебати в Люксембурзі. Можу сказати, що тимчасовий захист – це те, що ми вирішили на рівні ЄС та на рівні держав-членів до 2027 року,

– зазначив речник Єврокомісії.

Він також пояснив, що з цієї причини до березня 2027 року всі правила тимчасового захисту залишатимуться чинними.