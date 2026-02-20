Про це деталі повідомляє RMF24.

Які правила змінює Польща для українців?

Як повідомили у виданні, у Польщі ухвалили нові правила щодо перебування українців. У підписаному президентом Навроцьким законі йдеться про продовження терміну легального перебування біженців в країні до 4 березня 2027 року.

Проте документ передбачає поступову ліквідацію спеціального правового режиму, що діяв із 2022 року. Ключові механізми підтримки перенесуть до загального Закону про надання захисту іноземцям.

Однією з головних новацій стала вимога отримати номер PESEL протягом 30 днів після в'їзду.

Неподання заяви протягом цього терміну призведе до анулювання тимчасового захисту та буде розглядатися як відмова особи від підтримки,

– пояснює видання.

Що нещодавно змінилось для українців в ЄС?