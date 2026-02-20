Про це деталі повідомляє RMF24.
Які правила змінює Польща для українців?
Як повідомили у виданні, у Польщі ухвалили нові правила щодо перебування українців. У підписаному президентом Навроцьким законі йдеться про продовження терміну легального перебування біженців в країні до 4 березня 2027 року.
Проте документ передбачає поступову ліквідацію спеціального правового режиму, що діяв із 2022 року. Ключові механізми підтримки перенесуть до загального Закону про надання захисту іноземцям.
Однією з головних новацій стала вимога отримати номер PESEL протягом 30 днів після в'їзду.
Неподання заяви протягом цього терміну призведе до анулювання тимчасового захисту та буде розглядатися як відмова особи від підтримки,
– пояснює видання.
Що нещодавно змінилось для українців в ЄС?
Нагадаємо, партія SPD у Чехії не підтримала спрощені правила для українських біженців, які хочуть залишитися надовше. Міністерство внутрішніх справ Чехії може посилити міграційні правила до травня 2026 року.
Водночас в Ірландії вирішили автоматично продовжити імміграційні дозволи для українців. Це узгоджується з рішення ЄС продовжити Директиву про тимчасовий захист до 2027 року з гарантіями для біженців.