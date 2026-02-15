Як пишуть на офіційному порталі Імміграційної служби Ірландії, це забезпечить правову визначеність і дозволить десяткам тисяч українців, які живуть у країні, залишатися легально ще щонайменше на рік.

Дивіться також Українка прожила 3 роки в Люксембурзі й чесно розповіла, як там ставляться до біженців

Що зміниться?

Згідно з рішенням Міністерства юстиції, внутрішніх справ та міграції Ірландії, усі, хто вже має Сертифікат тимчасового захисту (жовтий лист), дійсний до 4 березня 2026, не повинні подавати нові заяви для продовження. Їхні документи автоматично залишаються чинними до березня 2027 року.

Це рішення стосується передусім громадян України, але також поширюється на інших бенефіціарів Директиви про тимчасовий захист, зокрема на:

осіб без громадянства,

громадян третіх країн, які втекли від війни разом з українцями.

Що дає тимчасовий захист в Ірландії?

Статус тимчасового захисту гарантує українцям низку важливих прав, зокрема:

легальне проживання в Ірландії;

право на роботу без окремого дозволу;

доступ до медичного обслуговування;

можливість навчатися дітям і дорослим;

соціальні послуги та підтримка.

Також статус дає можливість вільно подорожувати по Європі до 90 днів у кожній країні, яка визнає тимчасовий захист.



Ірландія ухвалила важливе рішення щодо українських біженців / Фото Unsplash

Важливо! Рішення Ірландії узгоджується з рішенням Ради Європейського Союзу, яке ще в липні 2025 року схвалило продовження Директиви про тимчасовий захист до 4 березня 2027 року для всіх країн-членів ЄС. Це означає, що статус зберігається не лише в Ірландії, а й у багатьох інших європейських країнах.

На рівні ЄС також тривають обговорення щодо того, як перейти до нової системи після закінчення режиму тимчасового захисту у 2027 році. Дискусії стосуються можливих механізмів подальшого легального перебування українців у країнах Європи після завершення цього періоду.

В яких країнах Європи поменшало українських біженців?

Упродовж останнього року в низці європейських країн зафіксували скорочення кількості українських біженців. Найпомітніше це спостерігається у країнах, які першими прийняли великі хвилі переселенців після початку повномасштабної війни, зокрема у Польщі, Чехії та країнах Балтії. Частина українців повертається додому, інші переїжджають далі на Захід у пошуках кращих умов праці, житла та довгострокових перспектив.