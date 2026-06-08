Про це Дмитро Лубінець заявив під час Саміту світового українства.

До теми Тимчасовий захист для українців вирішили продовжити: що у ньому зміниться

Що сказав Лубінець про кількість українців, які виїхали з країни під час війни?

Дмитро Лубінець наголосив, що лише з 2022 року Україну залишили понад 5,7 мільйона громадян.

Ми оперуємо кричущими цифрами: за даними УВКБ ООН (Агентство ООН у справах біженців – 24 Канал), з 2022 року за кордон виїхали понад 5,7 мільйона українців, а якщо рахувати з 2014 року – вже 8,5 мільйонів осіб. Це глобальний виклик, який потребує скоординованих дій,

– зазначив омбудсмен.

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Уповноважений ВР з прав людини також підкреслив, що повернення українців на батьківщину має ґрунтуватися не лише на закликах, а й на реальних гарантіях безпеки та міжнародних програмах підтримки.

"Ми всі щиро хочемо, щоб наші люди поверталися, але одних закликів замало. Потрібні дві умови: надійні міжнародні гарантії безпеки та окрема міжнародна ініціатива із забезпечення житлом", – сказав він.

Також Лубінець підкреслив важливість продовження дії статусу тимчасового захисту для українців за кордоном до завершення активних бойових дій.

Нагадаємо, наразі у країнах Європейського Союзу для українців діє механізм тимчасового захисту, який дає їм права на роботу, житло, виплати та інші функції, рівні до жителів відповідних країн. Наразі кінцевим терміном тимчасового захисту є березень 2027 року.

Водночас у ЄС вже думають з приводу того, щоб продовжити дію механізму ще на рік, до 2028 року. Однак обговорюються також і можливі нові правила, зокрема, щоб не давати тимчасовий захист чоловікам призовного віку.