Об этом Дмитрий Лубинец заявил во время Саммита мирового украинства.

К теме Временную защиту для украинцев решили продлить: что в нем изменится

Что сказал Лубинец о количестве украинцев, которые выехали из страны во время войны?

Дмитрий Лубинец отметил, что только с 2022 года Украину покинули более 5,7 миллиона граждан.

Мы оперируем вопиющими цифрами: по данным УВКБ ООН (Агентство ООН по делам беженцев – 24 Канал), с 2022 года за границу выехали более 5,7 миллиона украинцев, а если считать с 2014 года – уже 8,5 миллиона человек. Это глобальный вызов, который требует скоординированных действий,

– отметил омбудсмен.

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Уполномоченный ВР по правам человека также подчеркнул, что возвращение украинцев на родину должно основываться не только на призывах, но и на реальных гарантиях безопасности и международных программах поддержки.

"Мы все искренне хотим, чтобы наши люди возвращались, но одних призывов мало. Нужны два условия: надежные международные гарантии безопасности и отдельная международная инициатива по обеспечению жильем", – сказал он.

Также Лубинец подчеркнул важность продолжения действия статуса временной защиты для украинцев за рубежом до завершения активных боевых действий.

Напомним, сейчас в странах Европейского Союза для украинцев действует механизм временной защиты, который дает им права на работу, жилье, выплаты и другие функции, уровне к жителям соответствующих стран. Сейчас конечным сроком временной защиты является март 2027 года.

В то же время в ЕС уже думают о том, чтобы продлить действие механизма еще на год, до 2028 года. Однако обсуждаются также и возможные новые правила, в частности, чтобы не давать временную защиту мужчинам призывного возраста.