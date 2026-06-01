Об этом во время брифинга сообщил представитель Европейской комиссии Маркус Ламмерт, передает Суспільне.

Какова позиция ЕС?

По его словам, Европейский Союз продолжает поддерживать Украину и украинских беженцев. Сейчас механизм временной защиты распространяется примерно на четыре миллиона украинцев, которые находятся в странах ЕС.

Наша поддержка Украины является непоколебимой. Мы также ведем консультации с государствами-членами относительно возможных следующих шагов после завершения действия действующего механизма,

– отметил Ламмерт.

В то же время источники сообщают, что во время встречи 4 июня окончательного решения о продлении временной защиты принимать не планируют. Основная цель дискуссии – оценить возможные сценарии после завершения действия нынешних правил и сформировать политические рекомендации для Европейской комиссии.



Продолжит ли ЕС временную защиту после 2027 года

Ожидается, что после консультаций с государствами-членами Еврокомиссия представит собственное предложение относительно дальнейшего статуса украинцев в странах ЕС. Отдельной темой обсуждения может стать предоставление временной защиты мужчинам призывного возраста. Как сообщают источники, некоторые страны-члены уже высказывают различные позиции по этому вопросу. В частности, ранее появлялась информация, что Чехия поддерживает идею определенных ограничений для этой категории заявителей.

Важно! По данным Евростата, по состоянию на март 2026 года под временной защитой в странах Европейского Союза находятся около 4,38 миллиона граждан Украины. Именно поэтому решение о будущем этого механизма имеет важное значение как для украинских беженцев, так и для государств-членов ЕС.

