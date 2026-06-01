Об этом во время брифинга сообщил представитель Европейской комиссии Маркус Ламмерт, передает Суспільне.
Какова позиция ЕС?
По его словам, Европейский Союз продолжает поддерживать Украину и украинских беженцев. Сейчас механизм временной защиты распространяется примерно на четыре миллиона украинцев, которые находятся в странах ЕС.
Наша поддержка Украины является непоколебимой. Мы также ведем консультации с государствами-членами относительно возможных следующих шагов после завершения действия действующего механизма,
– отметил Ламмерт.
В то же время источники сообщают, что во время встречи 4 июня окончательного решения о продлении временной защиты принимать не планируют. Основная цель дискуссии – оценить возможные сценарии после завершения действия нынешних правил и сформировать политические рекомендации для Европейской комиссии.
Продолжит ли ЕС временную защиту после 2027 года / Фото Unsplash
Ожидается, что после консультаций с государствами-членами Еврокомиссия представит собственное предложение относительно дальнейшего статуса украинцев в странах ЕС. Отдельной темой обсуждения может стать предоставление временной защиты мужчинам призывного возраста. Как сообщают источники, некоторые страны-члены уже высказывают различные позиции по этому вопросу. В частности, ранее появлялась информация, что Чехия поддерживает идею определенных ограничений для этой категории заявителей.
Важно! По данным Евростата, по состоянию на март 2026 года под временной защитой в странах Европейского Союза находятся около 4,38 миллиона граждан Украины. Именно поэтому решение о будущем этого механизма имеет важное значение как для украинских беженцев, так и для государств-членов ЕС.
Что стоит знать украинским беженцам в ЕС?
- Ранее мы писали, что украинская власть совместно с Европейским Союзом работает над механизмами будущего возвращения миллионов украинцев домой после завершения войны. Речь идет не о принудительной депортации, а о создании условий, при которых люди сами захотят вернуться в Украину.
- К слову, в Польше уже приняли решение об автоматическом продлении временной защиты для украинцев до 4 марта 2027 года. В то же время польские власти подчеркивают, что дальнейшего автоматического продления этого статуса не предусмотрено.
- После завершения действия специального режима украинцам придется менять основание пребывания в стране и переходить на другие легальные механизмы. Основным вариантом для дальнейшего проживания станет оформление карты побыту.