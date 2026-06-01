Про це під час брифінгу повідомив речник Європейської комісії Маркус Ламмерт, передає Суспільне.

Яка позиція ЄС?

За його словами, Європейський Союз продовжує підтримувати Україну та українських біженців. Наразі механізм тимчасового захисту поширюється приблизно на чотири мільйони українців, які перебувають у країнах ЄС.

Наша підтримка України є непохитною. Ми також ведемо консультації з державами-членами щодо можливих наступних кроків після завершення дії чинного механізму,

– зазначив Ламмерт.

Водночас джерела повідомляють, що під час зустрічі 4 червня остаточного рішення щодо продовження тимчасового захисту ухвалювати не планують. Основна мета дискусії – оцінити можливі сценарії після завершення дії нинішніх правил та сформувати політичні рекомендації для Європейської комісії.



Очікується, що після консультацій із державами-членами Єврокомісія представить власну пропозицію щодо подальшого статусу українців у країнах ЄС. Окремою темою обговорення може стати надання тимчасового захисту чоловікам призовного віку. Як повідомляють джерела, деякі країни-члени вже висловлюють різні позиції щодо цього питання. Зокрема, раніше з'являлася інформація, що Чехія підтримує ідею певних обмежень для цієї категорії заявників.

Важливо! За даними Євростату, станом на березень 2026 року під тимчасовим захистом у країнах Європейського Союзу перебувають близько 4,38 мільйона громадян України. Саме тому рішення щодо майбутнього цього механізму має важливе значення як для українських біженців, так і для держав-членів ЄС.

