Про це заявила голова Державної міграційної служби України Наталія Науменко в інтерв'ю Центру Протидії Дезінформації.

За її словами, сьогодні за межами країни перебувають понад 8 мільйонів українців, і держава вже зараз готує комплексну стратегію репатріації громадян.

Яка позиція ЄС?

Попри те, що українські біженці стали важливою частиною європейського ринку праці, у країнах ЄС не розглядають їхнє перебування як повністю постійне. Наталія Науменко зазначила, що українська сторона перебуває у постійному діалозі з європейськими урядами та міграційними службами.

За її словами, у Європі добре розуміють, що після війни Україні знадобляться мільйони громадян для відбудови країни, економіки та ринку праці.

Вони всі шукають шляхи, яким чином досить таки м'яко, безболісно розробити програму по поверненню українців в Україну,

– пояснила очільниця ДМС.

Мовиться насамперед про програми добровільного повернення, які можуть включати:

фінансову підтримку;

допомогу з працевлаштуванням;

житлові програми;

адаптаційні механізми;

спрощення бюрократичних процедур.



Чому ЄС зацікавлений у поверненні українців?

Після початку повномасштабної війни країни Європи надали українцям тимчасовий захист, право на проживання, роботу, медичну допомогу та освіту. Водночас у багатьох країнах уже відкрито обговорюють майбутнє цієї системи після завершення війни або після закінчення дії тимчасового захисту.

Експерти пояснюють, що тривале перебування мільйонів біженців створює додаткове навантаження на соціальні системи. Страждають й інші галузі, зокрема ринок оренди житла. Саме тому європейські країни зацікавлені у тому, щоб повернення українців у майбутньому було організованим та добровільним.

А як щодо множинного громадянства?

Влада називає можливе запровадження множинного громадянства важливим інструментом. Відповідну законодавчу ініціативу раніше підтримав президент Володимир Зеленський. Ідея полягає у тому, щоб українці за кордоном могли:

отримувати іноземні паспорти;

легально інтегруватися у країни проживання;

але водночас не втрачати юридичний зв'язок з Україною.

За словами очільниці ДМС, це особливо важливо для дітей, які народилися або виросли за межами України після початку війни.