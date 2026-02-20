Об этом детали сообщает RMF24.

Какие правила меняет Польша для украинцев?

Как сообщили в издании, в Польше приняли новые правила относительно пребывания украинцев. В подписанном президентом Навроцким законе говорится о продлении срока легального пребывания беженцев в стране до 4 марта 2027 года.

Однако документ предусматривает постепенную ликвидацию специального правового режима, действовавшего с 2022 года. Ключевые механизмы поддержки перенесут в общий Закон о предоставлении защиты иностранцам.

Одной из главных новаций стало требование получить номер PESEL в течение 30 дней после въезда.

Неподача заявления в течение этого срока приведет к аннулированию временной защиты и будет рассматриваться как отказ лица от поддержки,

– объясняет издание.

