Деталі розповіла спеціальна представниця ЄС з питань українців Ільви Йоханссон в інтерв'ю Deutsche Welle.

Яка позиція ЄС зараз?

За її словами, в Євросоюзі наразі немає узгодженого рішення, однак тема активно обговорюється серед держав-членів. Частина політиків і чиновників вважає суперечливим той факт, що військовозобов'язані українські чоловіки, які за українським законодавством не мають права залишати країну, після виїзду автоматично отримують тимчасовий захист у ЄС.

Йоханссон зазначила, що, на її особисту думку, така ситуація виглядає нелогічною та може створювати "суперечливий сигнал", враховуючи, що Євросоюз продовжує підтримувати Україну у війні проти Росії, зокрема й у військовому вимірі.

ЄС може змінити правила захисту для частини українських чоловіків

Чи можливе примусове повернення чоловіків до України з-за кордону?

Питання можливого повернення українських чоловіків призовного віку з-за кордону часто виникає в публічних дискусіях, однак на практиці воно має чіткі юридичні обмеження. Наразі примусове повернення можливе лише в індивідуальних випадках, коли особа порушує законодавство країни перебування або вчиняє кримінальний злочин.

У таких ситуаціях застосовуються стандартні процедури – депортація або екстрадиція, які регулюються національним законодавством і міжнародними угодами між державами. Водночас загального механізму, який дозволяв би Україні або іншим державам масово зобов'язувати військовозобов'язаних громадян повертатися додому, не існує.

Питання виїзду, перебування та правового статусу українців у Європейському Союзі регулюються як законами окремих країн, так і загальноєвропейськими нормами, зокрема режимом тимчасового захисту. Юристи та експерти підкреслюють, що навіть теоретичне запровадження подібних механізмів вимагало б складних міжнародних домовленостей між Україною та державами ЄС, оскільки йдеться про юрисдикцію інших країн і права осіб, які вже отримали легальний статус перебування.

До чого треба бути готовими?

Водночас спеціальна представниця ЄС з питань українців наголосила, що навіть якщо в майбутньому будуть запроваджені певні коригування правил, вони, ймовірно, будуть незначними та не матимуть радикального характеру. Наразі жодних конкретних змін офіційно не затверджено, і країни ЄС продовжують обговорення можливих сценаріїв.

Окремо зазначається, що у країнах ЄС, а також у Норвегії та Швейцарії зафіксовано зниження кількості нових заяв на притулок. Як пише Welt am Sonntag, у першому кварталі 2026 року їх стало менше на 18% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Експерти пояснюють цю тенденцію як зменшенням міграційних потоків із Сирії та України, так і посиленням міграційної політики в окремих європейських державах.

Раніше ми писали, що Ірландія планує фінансово заохочувати українських біженців до повернення в Україну, розробляючи спеціальну програму підтримки. Однак наразі точні суми компенсації чи терміни запуску ініціативи не називають.