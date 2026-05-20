Детали рассказала специальный представитель ЕС по вопросам украинцев Ильви Йоханссон в интервью Deutsche Welle.

Смотрите также Возможность легализации остается: что делать украинцам, если временную защиту в ЕС отменят

Какова позиция ЕС сейчас?

По ее словам, в Евросоюзе пока нет согласованного решения, однако тема активно обсуждается среди государств-членов. Часть политиков и чиновников считает противоречивым тот факт, что военнообязанные украинские мужчины, которые по украинскому законодательству не имеют права покидать страну, после выезда автоматически получают временную защиту в ЕС.

Йоханссон отметила, что, по ее личному мнению, такая ситуация выглядит нелогичной и может создавать "противоречивый сигнал", учитывая, что Евросоюз продолжает поддерживать Украину в войне против России, в том числе и в военном измерении.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить



ЕС может изменить правила защиты для части украинских мужчин / Фото Pexels

Возможно ли принудительное возвращение мужчин в Украину из-за границы?

Вопрос возможного возвращения украинских мужчин призывного возраста из-за рубежа часто возникает в публичных дискуссиях, однако на практике он имеет четкие юридические ограничения. Сейчас принудительное возвращение возможно только в индивидуальных случаях, когда лицо нарушает законодательство страны пребывания или совершает уголовное преступление.

В таких ситуациях применяются стандартные процедуры – депортация или экстрадиция, которые регулируются национальным законодательством и международными соглашениями между государствами. В то же время общего механизма, который позволял бы Украине или другим государствам массово обязывать военнообязанных граждан возвращаться домой, не существует.

Вопрос выезда, пребывания и правового статуса украинцев в Европейском Союзе регулируются как законами отдельных стран, так и общеевропейскими нормами, в частности режимом временной защиты. Юристы и эксперты подчеркивают, что даже теоретическое введение подобных механизмов потребовало бы сложных международных договоренностей между Украиной и государствами ЕС, поскольку речь идет о юрисдикции других стран и правах лиц, которые уже получили легальный статус пребывания.

К чему надо быть готовыми?

В то же время специальный представитель ЕС по вопросам украинцев отметила, что даже если в будущем будут введены определенные корректировки правил, они, вероятно, будут незначительными и не будут иметь радикального характера. Сейчас никаких конкретных изменений официально не утверждено, и страны ЕС продолжают обсуждение возможных сценариев.

Отдельно отмечается, что в странах ЕС, а также в Норвегии и Швейцарии зафиксировано снижение количества новых заявлений на убежище. Как пишет Welt am Sonntag, в первом квартале 2026 года их стало меньше на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты объясняют эту тенденцию как уменьшением миграционных потоков из Сирии и Украины, так и усилением миграционной политики в отдельных европейских государствах.

Ранее мы писали, что Ирландия планирует финансово поощрять украинских беженцев к возвращению в Украину, разрабатывая специальную программу поддержки. Однако пока точные суммы компенсации или сроки запуска инициативы не называют.