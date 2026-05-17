Легко ли будет украинцам легализоваться в Европе?

Хотя государства и будут понемногу отменять временную защиту для украинцев, люди будут иметь другие условия легализации. Вид на жительство с правом работать, открывать бизнес или осуществлять другую деятельность украинцы имели еще до войны, поэтому такое право за ними будет сохраняться. Изменения подходов к временной защите в большинстве стран подталкивают людей к определению, где они хотят в будущем остаться. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник.

Так уже известно о нововведениях в Польше для легализации украинцев. Статус временной защиты планируют отменить, но кроме привычных карт "побыту" украинцы могут оформлять карту CUKR. Ее имеют право получить все украинцы, которые с июля 2025 года имели временную защиту в Польше и статус не был прерван.

Карта CUKR будет выдаваться на три года. Фактически это станет переходным механизмом между временной защитой и стандартным проживанием в Польше. Она позволит легально работать, жить и пользоваться частью административных услуг.

Василий Воскобойник Председатель Офиса миграционной политики Люди просто будут иметь другие юридические основания для пребывания. Или это будет, условно говоря, основание работы, обучения, или, может, кто там женился или вышел замуж. И они на этих основаниях там и будут уже находиться. А все остальные определятся и или вернутся домой, или срочно изменят свой стиль жизни.

Именно из-за перехода на другие правовые основания для легализации украинцы начали постепенно терять временную защиту.

Эксперт добавил, что в случае, если следующая зима будет тяжелой, а война затянется, то многие украинцы будут и в дальнейшем ехать за границу. В связи с этим в ЕС будут решать, стоит ли продолжать временную защиту. Сейчас речь идет о том, что особый статус для украинцев после марта 2027 года могут продлить еще на год. Об этом в интервью для DW сказала спецпосланница Европейского Союза Ильва Йоханссон.

Действительно, затяжные боевые действия побуждают европейских чиновников принимать решение о дальнейшей защите украинцев. Они не имеют права отправлять людей в страну, которая воюет, поэтому правовые гарантии партнеры могут продолжить.

Что будет после завершения временной защиты?

Василий Воскобойник добавил, что в условиях временной защиты было прописано: она действует до 2027 года. Если же боевые действия закончатся раньше, то в украинцев будет еще полгода, чтобы изменить основания пребывания и получить обычный вид на жительство или вернуться домой.

Заметим, что в большинстве стран ЕС временная защита сначала рассматривалась как экстренный механизм для людей, которые спасаются от войны. Но после нескольких лет пребывания украинцев удалось перейти к модели интеграции в общество с помощью работы, обучения или семейного статуса, а не через социальную поддержку.

Такой путь для украинцев является более сложным. Для легализации нужны официальный трудовой контракт, стабильный доход, подтверждение наличия жилья, и нередко – знания языка.

После перехода на стандартные типы видов на жительство украинцы могут потерять часть льгот, которые действовали во время действия временной защиты.

Эксперты не исключают, что сокращение социальной поддержки в отдельных странах ЕС может вызвать новую волну внутренней миграции украинцев уже внутри Европы.

Что известно о возвращении украинцев на родину?

Украина начала обсуждать с европейскими партнерами механизмы возвращения граждан, которые выехали из-за войны. Для этого государство хочет получить данные об украинцах, которые находятся под временной защитой в странах ЕС. В Министерстве социальной политики объясняют, что возвращение должно быть добровольным, а ключевым условием остается безопасность в Украине.

Вместе с этим Кабмин изменил правила выезда за границу для женщин-чиновниц во время военного положения. Теперь большинство работниц органов власти, местного самоуправления и государственных предприятий могут выезжать без дополнительных ограничений. В то же время запрет остается для чиновниц.