Об измененных правилах выезда за пределы страны сообщили в ГПСУ.
Смотрите также Достаточно ли Резерв+ на границе: в ГПСУ объяснили, что нужно мужчинам для выезда из Украины
Кто из женщин-чиновниц сможет выехать за границу?
В ГПСУ отметили, что госграницу без дополнительных ограничений могут пересечь работницы:
- органов госвласти;
- органов местного самоуправления;
- госпредприятий;
- других определенных структур.
Нормативные изменения не касаются женщин, которые занимают ключевые руководящие должности в органах госвласти, органах местного самоуправления и госпредприятиях,
– отметили в ГНСУ.
Также органы государственной власти должны за 3 дня подать в администрацию ГПСУ обновленные списки женщин-чиновниц, на которых действуют определенные ограничения по выезду во время военного положения.
В Госпогранслужбе сообщили, что, если произошли кадровые изменения, обновленные данные надо подать не позднее следующего дня после решения.
Напомним, что, что 6 мая 2026 года Кабмин отменил ограничения на выезд за границу для женщин, работающих в государственном секторе, в частности в органах власти и местного самоуправления, во время военного положения. Изменения не касаются высших должностных лиц государства, таких как члены Кабмина, руководство министерств и другие ключевые чиновники.
Последние новости об изменениях выезда украинцев за границу
Депутат Руслан Горбенко предлагает ограничить выезд мужчин 18 – 22 лет за границу без прохождения базовой подготовки лет за границу без прохождения базовой общевойсковой подготовки (БОВП).
Горбенко считает, что БОВП может мотивировать молодых людей к службе. Ее также можно сделать более привлекательной из-за повышения денежного обеспечения и использования современных технологий.
Выезд за границу разрешен мужчинам с инвалидностью, тем, кого исключили с воинского учета по состоянию здоровья, и лицам, которые осуществляют уход за тяжелобольными родственниками или людьми с инвалидностью.
Право на выезд имеют также родители-одиночки, многодетные и приемные родители, спортсмены, деятели культуры, моряки, водители-дальнобойщики, перевозчики, волонтеры, а также военнослужащие, направлены на лечение.