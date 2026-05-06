Об этом Руслан Горбенко сказал в интервью изданию Telegraf.

Что сказал нардеп об идее с БЗВП для мужчин 18 – 22 лет перед выездом за границу?

Руслан Горбенко отметил, что он поддерживает решение правительства и президента о разрешении выезда за границу мужчинам в возрасте 18 – 22 лет. Однако выступает за то, чтобы эта категория граждан прошла БЗВП.

По словам депутата, именно во время БЗВП можно эффективно работать с молодыми мужчинами и мотивировать их к службе.

Уже на БЗВП рекрутеры, психологи точно смогут найти желающих не за тысячу евро работать в Польше,

– отметил он.

Нардеп также напомнил, что власть планирует повысить денежное обеспечение военных, о чем ранее говорил Владимир Зеленский. По словам Горбенко, это может сделать службу более привлекательной, в частности для молодежи, в сферах управления дронами и наземными роботизированными комплексами.

Депутат также отметил необходимость более широкого использования современных технологий в армии.

"Точно надо ребят беречь и практиковать каждый день все более широкое применение смешанных систем, когда работают и дроны, и НРК (наземные роботизированные комплексы – 24 Канал)", – пояснил он.

Руслан Горбенко добавил, что применение штурмовых подразделений должно быть крайней мерой.

Обратите внимание! Заявления о возможной БЗВП для юношей 18 – 22 лет, чтобы можно было ездить за границу, является лишь предложением, которое обсуждают народные депутаты в Верховной Раде. Сейчас правила пересечения границы для украинцев 18 – 22 лет остаются такими, какими их принял Кабмин в августе 2025 года.



То есть пересекать границу могут все мужчины до 22 лет включительно, кроме должностных лиц, в частности членов Кабинета Министров и руководителей центральных органов исполнительной власти.

Какие еще изменения в мобилизации обсуждались?

Народный депутат Руслан Горбенко также рассказывал, что в Верховной Раде пока не рассматривают и не готовят законодательных инициатив по снижения мобилизационного возраста в Украине. По словам парламентария, пока для этого нет политической воли и обстоятельств, которые бы требовали этого.

Издание "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники писало, что были разговоры о идеи мобилизации по принципу лотереи, но в конце концов от нее отказались. Теперь говорят о непосредственных изменениях в подходе к мобилизации.

Кстати, военнослужащий ВСУ, капитан Даниил Яковлев в эфире 24 Канала назвал главную проблему мобилизации в Украине. По словам офицера, сейчас сложилась ситуация, что если у военнообязанного есть деньги, то соответственно он имеет возможность избежать мобилизации. Яковлев также обратил внимание на неутешительное физическое и моральное состояние тех мобилизованных, которых набирают сотрудники ТЦК и СП.