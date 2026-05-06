Об этом заявил в разговоре с 24 Каналом военнослужащий ВСУ, капитан Даниил Яковлев, добавив, что если будет осуществляться систематический набор людей и они не будут уклоняться от мобилизации путем коррупции, тогда армия начнет "дышать" по-другому.

Аудит ТЦК – важный шаг для искоренения коррупции

По словам капитана ВСУ, сейчас сложилась ситуация, что если у военнообязанного есть деньги, то соответственно он имеет возможность избежать мобилизации. Он обратил внимание на неутешительное физическое и моральное состояние тех мобилизованных, которых набирают сотрудники ТЦК и СП.

Их как-то где-то поймали, они не имеют возможности откупиться, поэтому едут в подразделения. Надо провести аудит по каждому руководителю ТЦК, его заместителю, осуществить проверку на полиграфе, дать дополнительные возможности антикоррупционным органам. Нужно увеличить штат НАБУ, выделить условно 100 человек, которые бы работали в ВСУ,

– озвучил Яковлев.

Военнослужащий убежден, что даже присутствие рядом таких органов уже бы пугало многих и сдерживало от совершения неправомерных действий, в частности по коррупции.

Напомним! В начале апреля военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила, что в одной из воинских частей проводится проверка из-за того, что там обнаружили 2 тысяч человек, которые были мобилизованы якобы с непригодным состоянием здоровья. У некоторых вроде бы есть наркотическая зависимость.

Глава Минобороны Михаил Федоров в январе после своего назначения на должность анонсировал, что будет проведен аудит ТЦК. Среди его целей в частности искоренение коррупции.

"Надо создать специальную комиссию, например, при Министерстве обороны, привлечь депутатов, журналистов, антикоррупционные органы, и провести такой аудит. Первоначально здесь вопрос доверия общественности. Поэтому должны быть привлечены те, кому доверяют", – отметил Яковлев.

Капитан ВСУ отметил, что такие действия только повысят обороноспособность Украины, если удастся отстранить коррупционеров и заменить добропорядочными людьми. Он подчеркнул, что считает нужным принятие определенного закона, который бы предусматривал, что все доходы тех сотрудников ТЦК, которые были получены ими незаконным путем (через коррупционные схемы), должны направляться на нужды украинской армии.

Чтобы мы видели, что когда арестовывают нечестного человека, конфискуют условно 500 миллионов гривен, то эти деньги идут на закупку ВСУ дронов, автомобилей или другого оборудования. Тогда прозрачность и объективность в этих антикоррупционных действиях была бы максимальной,

– считает Яковлев.

Заметьте! Нардеп от "Слуги народа" Руслан Горбенко во избежание коррупции в процессе бронирования работников предприятий предлагает использовать ИИ. Он убежден, что искусственный интеллект позволит исключить коррупционные риски. Сегодня ТЦК осуществляют проверку учреждений, заводов, учреждений для установления их критичности совместно с СБУ. Предприятие расценивается как критическое, если средняя зарплата на нем достигает 21 600 гривен и при условии отсутствия задолженности по уплате налогов.

