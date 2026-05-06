Как можно изменить бронирование в лучшую сторону?

Сейчас территориальные центры комплектования работают со Службой безопасности Украины, когда проверяются предприятия для установления критичности. Поэтому риск коррупции уже меньше, но можно внести еще более эффективные изменения. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко.

Смотрите также Неважно, "куплены" или нет: адвокат объяснил, возможно ли отменить все справки об инвалидности

По словам Горбенко ТЦК уже проводят проверки на предприятиях, чтобы выдавать решение о бронировании более взвешенно. В дальнейшем условия для критичности предприятий могут даже увеличить. Таким образом можно будет убрать проблему "фейкового" бронирования и злоупотреблений, если работа таких предприятий не соответствует нормам.

Если министр обороны подойдет к делу со своим цифровым ноу-хау, то точно через искусственный интеллект можно убрать все коррупционные риски по бронированию. Но всем надо признать (особенно власти), что предоставление возможности для бронирования – это единственная возможность сейчас выжить предприятиям и экономике,

– отметил Руслан Горбенко.

Поэтому, по его мнению, нельзя лишать бизнес права бронировать своих сотрудников. Но уровень проверки и новые серьезные критерии критичности помогли бы принимать правильные решения. А это в свою очередь было бы хорошо для полноценного формирования бюджета страны, который мог бы обеспечивать сектор безопасности.

Как сейчас определяется критичность предприятий?

Согласно постановлению Кабинета Министров №76, некоторые предприятия, необходимые для обороны государства или жизнеобеспечения территориальной общины, могут бронировать своих работников.

Предприятие признается критическим, когда средняя зарплата достигает уровня 21 600 гривен, а также нет долгов по уплате налогов.

Кроме того, за год учреждение, которая претендует на получение статуса, должна платить около 1,5 миллиона евро налога и иметь значительную валютную выручку.