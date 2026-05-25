Что стоит знать о доверенности

Однако порядок оформления и срок действия такого документа зависят от его типа. 24 Канал разбирался, что такое доверенность, и при каких обстоятельствах она прекращает действие в Украине.

Доверенность – это документ, который одно лицо выдает другому для представительства перед третьими лицами. С его помощью можно уполномочить человека получать документы или средства, заключать соглашения, представлять интересы в учреждениях или выполнять другие действия.

Специалисты из Минюста отмечают, что в доверенности нужно указывать дату удостоверения, данные сторон, а также четко определенные полномочия, в рамках которых будет действовать ваш представитель.

В Украине удостоверением доверенностей преимущественно занимаются нотариусы, однако в ряде случаев обращаться к ним не обязательно. Например, для получения зарплаты, стипендии, пенсии, алиментов, почтовой корреспонденции. Такие документы могут удостоверять по месту работы или учебы доверителя, в медучреждении, где человек находится на лечении и тому подобное.

Отдельно статья 40 Закона Украины "О нотариате" предусматривает случаи, когда обычные доверенности приравнивают к нотариально удостоверенным. В частности, речь идет о документах:

военнослужащих и пациентов военных госпиталей (заверенных командирами и дежурными врачами);

людей в следственных изоляторах или учреждениях исполнения наказаний (заверенных их начальниками);

и в некоторых случаях – жителей населенных пунктов, где нет нотариуса (заверенных уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправления).

Когда доверенность теряет силу

Глава 17 Гражданского кодекса Украины определяет ряд случаев, когда доверенность может утратить силу. Самые распространенные из них – завершения срока действия документа, его отмены доверителем или отказ представителя от выполнения определенных полномочий.

Кроме того, доверенность автоматически прекращается в случае смерти человека (который ее выдал или на которого она была оформлена), а также если лицо признают недееспособным или безвестно отсутствующим. Для юридических лиц основанием является прекращение деятельности компании.

Важно! Если основная доверенность прекращает свое действие, то выданная на ее основании передоверенность автоматически теряет силу.

В то же время закон позволяет украинцам в любой момент отменить доверенность, если она не является безотзывной. Для этого нужно обратиться к нотариусу с письменным заявлением, после чего соответствующие изменения внесут в реестр.