Соответствующее заявление в комментарии для "Телеграфа" сделал народный депутат от "Слуги народа" Юрий Здебский.

К теме В Украине думали над идеей мобилизации в виде лотереи по дате рождения, – источники СМИ

Как предлагают пересмотреть систему бронирований?

Нардеп утверждает, что систему бронирования нужно пересмотреть. По его словам, вокруг этой темы много спекуляций, но в то же время существуют серьезные вопросы к отсрочкам, ведь студентами сейчас могут становиться и в 40, и даже в 50 лет.

Здебский подчеркивает, что проблема не столько в самом механизме бронирования, сколько в подходе к нему. Сейчас есть немало случаев необоснованных или формальных бронирований, хотя часть людей действительно работает на критически важных предприятиях и приносит пользу.

По словам депутата, это сложная тема, но необходимо менять правила: ввести четкую систему, усилить контроль и создать отдельный орган, который будет отслеживать бронирования и отсрочки.

Кстати, заместитель командира подразделения KRAKEN Константин Немичев объяснил 24 Каналу, что к тем, кто уклоняется, стоит применять альтернативный подход: предложить контрактную службу или работу по возведению фортификаций.

В то же время он отмечает, что бронирование должно оставаться для аграриев, предприятий критической инфраструктуры и других важных секторов, чтобы страна могла функционировать во время войны. Однако это не должно становиться способом избежания службы для тех, кто просто не хочет идти на фронт.

Нам надо улучшить бронирование, мобилизацию, отсрочки и тому подобное. Армия нуждается в людях,

– добавил Здебский.

При этом, недавно представитель Минобороны Иван Гаврилюк признал злоупотребления в мобилизации. Говорится, в частности, о случаях, когда во время перекрытия дорог работниками ТЦК случаются нарушения, и уточнил, в каких случаях такие действия являются незаконными.

Заместитель министра также отметил, что сейчас ведется системная работа над изменением подходов к мобилизации, и выразил готовность обсуждать проблемные моменты с народными депутатами.

Что надо знать о системе бронирования?

В 2026 году в Украине действует обновленная система отсрочек от мобилизации и бронирования, но воспользоваться ею могут не все. Оформить отсрочку онлайн через приложение Резерв+ могут представители 11 категорий, в частности:

студенты;

родители трех и более детей;

люди с инвалидностью.

В то же время отдельные случаи, например опека над ребенком с инвалидностью или статус родственника погибшего военного, требуют личного обращения в ЦНАП – там процедура может длиться до двух недель.

Механизм бронирования остается в силе, но правила стали жестче: установлены конкретные требования как к работникам, так и к предприятиям. Если их не соблюдены, в бронировании в бронировании могут отказать даже тем, кто работает в критически важных сферах.

По образованию, мужчины имеют право на отсрочку и после 25 лет, если продолжают обучение в вузах без нарушений. Идею отменить такую возможность для старших студентов пока не утвердили.