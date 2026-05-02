В случае их несоблюдения мужчинам могут отказать в бронировании даже в критически важных сферах. Об этом сообщает Об этом рассказала адвокат Светлана Круторогова в комментарии "УНИАН".

Как оформляется бронирование в 2026 году?

Бронирование от мобилизации – это механизм, который позволяет временно освободить военнообязанного работника от призыва, если он работает в сфере, важной для функционирования государства. Речь идет об обеспечении стабильной работы экономики, оборонной отрасли, инфраструктуры и ключевых сервисов во время войны.

В перечень таких сфер входят органы государственной власти и местного самоуправления, предприятия оборонно-промышленного комплекса, объекты критической инфраструктуры, медицинская отрасль, транспорт и логистика, аграрный сектор, а также ИТ и кибербезопасность. Отдельную роль играют международные гуманитарные организации.

В большинстве случаев сам работник не подает документы самостоятельно. Это делает работодатель, который формирует списки военнообязанных и подает их через электронные сервисы, в частности Дия.

После этого информация проходит проверку, и соответствующие органы принимают решение – предоставить отсрочку или отказать. Если документы поданы через цифровые сервисы, процесс может длиться от одного до трех дней. В случае подачи через государственные органы нужно подождать до нескольких недель.

Важно, что вся информация о работнике должна быть актуальной в реестрах, в частности в системе воинского учета. Любые неточности могут стать основанием для отказа.

Какие ограничения действуют для предприятий?

Одним из ключевых ограничений в 2026 году остается квота на бронирование. Большинство предприятий могут забронировать не более 50% своих военнообязанных работников. Это означает, что даже в критически важных компаниях часть работников может остаться без отсрочки.

Исключения предусмотрены только для отдельных предприятий, которые имеют особый статус (например, в сфере энергетики или обороны). Они могут подавать списки на бронирование до 100% персонала.

Одним из главных условий для получения бронирования является уровень заработной платы. В 2026 году работник должен получать не менее 2,5 минимальной зарплаты, что составляет более 21 тысячи гривен.

Кроме того, работник должен быть официально трудоустроен. Если человек работает без оформления или получает зарплату "в конверте", он не сможет претендовать на бронирование, поскольку его данные отсутствуют в соответствующих государственных реестрах.

Также обязательно наличие актуального военно-учетного документа и обновленных данных в системе учета.

Почему могут отказать в бронировании?

Причин для отказа в предоставлении отсрочки может быть несколько. Среди самых распространенных:

отсутствие или неактуальность военно-учетных данных;

наличие другого основания для отсрочки;

исключение лица с воинского учета;

несоответствие предприятия критериям "критически важного";

превышение квоты на бронирование;

финансовые проблемы или задолженности предприятия.

Все эти факторы учитываются при проверке, и даже одно несоответствие может стать основанием для отказа.

Каковы сроки бронирования?

Срок действия бронирования зависит от решения органов власти и специфики работы работника. Обычно отсрочку предоставляют на 6 или 12 месяцев, иногда – до завершения мобилизации. После завершения этого периода процедуру нужно проходить заново.

В то же время существует риск так называемого "переходного периода": если предыдущая бронь уже закончилась, а новую еще не оформили, работник теряет защиту от мобилизации.

В это время территориальные центры комплектования могут призвать такого работника на общих основаниях.