Возможно ли "обнулить" все справки об инвалидности?

Народный депутат Сергей Нагорняк рассказал, что для тех, кто хочет избежать мобилизации есть простое решение: покупать отсрочки, чтобы была возможность спокойно передвигаться и ехать за границу.

По словам Нагорняка, 98% этих справок об инвалидности выданы безосновательно. Мужчины их якобы купили, чтобы избежать мобилизации. Поэтому нардеп предлагает платить за отсрочки "в белую", а кто не имеет такой возможности, но хочет защищать страну, должен иметь хорошую мотивацию от государства.

О том, было ли это очередное популистское заявление, или все же законодательно можно урегулировать вопрос "покупки отсрочки" и "обнулить" все справки, в комментарии 24 Канала рассказал адвокат Руслан Ружицкий.

По словам эксперта, можно предположить, что медики выдавали гражданам ложные справки об инвалидности. Но трудно сказать, какое именно количество получили незаконно и об этом никто это не скажет. И, собственно, идея отмены таких справок, с точки зрения закона – проблемная и воплотить ее в жизнь трудно.

Руслан Ружицкий Адвокат Но если бы у государства было желание с этим разобраться, то можно было бы законом отменить отсрочку лицам с инвалидностью. И предусмотреть, что решение о состоянии здоровья и пригодности принимает ВВК. Тогда вопрос правдивые или не правдивые справки отпал бы.

Но еще важно помнить, что отсрочка предоставляется гражданам, которые имеют третью группу инвалидности. А правила военно-врачебной комиссии говорят, что человек, который имеет болезнь для назначения третьей группы инвалидности считается годным к службе. Поэтому, как говорит Руслан Ружицкий, государству надо будет решать что с этим делать.

Какое освобождение от мобилизации могут отменить?

Если отсрочка от мобилизации была оформлена из-за работы на критически важном предприятии, то она не постоянная и может быть отменена после окончания срока действия. Также её аннулируют, если предприятие перестаёт работать на нужды ВСУ или теряет статус критически важного.

Кроме того, бронирование отменяют в случае увольнения работника, ликвидации предприятия или изменения условий, которые были основанием для отсрочки. После этого человек автоматически возвращается к общему воинскому учету и может подлежать мобилизации.