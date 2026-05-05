Чи можливо "обнулити" всі довідки про інвалідність?

Народний депутат Сергій Нагорняк розповів, що для тих, хто хоче уникнути мобілізації є просте рішення: купувати відстрочки, щоб була можливість спокійно пересуватися та їхати за кордон.

За словами Нагорняка, 98% цих довідок про інвалідність видані безпідставно. Чоловіки їх нібито купили, щоб уникнути мобілізації. Тому нардеп пропонує платити за відстрочки "в білу", а хто не має такої можливості, але хоче захищати країну, повинен мати хорошу мотивацію від держави.

Про те, чи була це чергова популістична заява, чи все ж законодавчо можна врегулювати питання "купівлі відстрочки" й "обнулити" всі довідки, в коментарі 24 Каналу розповів адвокат Руслан Ружицький.

За словами експерта, можна припустити, що медики видавали громадянам неправдиві довідки про інвалідність. Але важко сказати, яку саме кількість отримали незаконно й про це ніхто це не скаже. І, власне, ідея скасування таких довідок, з погляду на закон – проблемна й утілити її в життя важко.

Руслан Ружицький Адвокат Але якщо б у держави було бажання з цим розібратися, то можна було б законом скасувати відстрочку особам з інвалідністю. І передбачити, що рішення про стан здоровʼя й придатність ухвалює ВЛК. Тоді питання правдиві чи не правдиві довідки відпало б.

Але ще важливо пам'ятати, що відстрочка надається громадянам, які мають третю групу інвалідності. А правила військово-лікарської комісії кажуть, що людина, яка має хворобу для призначення третьої групи інвалідності вважається придатною до служби. Тому, як говорить Руслан Ружицький, державі треба буде вирішувати що з цим робити.

Яке звільнення від мобілізації можуть скасувати?

Якщо відстрочка від мобілізації була оформлена через роботу на критично важливому підприємстві, то вона не постійна й може бути скасована після закінчення строку дії. Також її анулюють, якщо підприємство перестає працювати на потреби ЗСУ або втрачає статус критично важливого.

Крім того, бронювання скасовують у разі звільнення працівника, ліквідації підприємства або зміни умов, які були підставою для відстрочки. Після цього людина автоматично повертається до загального військового обліку і може підлягати мобілізації.