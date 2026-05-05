Також обговорюють необхідність масової перевірки інвалідностей і перегляду чинних бронювань. Про це в інтерв’ю "Телеграфу" повідомив народний депутат від "Слуги народу" Сергій Нагорняк.

Що таке "економічне бронювання" і як воно працюватиме?

Сергій Нагорняк заявив про необхідність зміни підходів до мобілізації та системи відстрочок. Однією з ключових ідей він назвав запровадження "економічного бронювання" – механізму, за якого громадяни зможуть офіційно оплачувати відстрочку від служби.

За словами депутата, нинішня система мобілізації та бронювання потребує перегляду через дефіцит особового складу в ЗСУ та дисбаланс між економікою та армією. Він наголошує, що частина підприємств намагається максимально бронювати працівників, тоді як армія відчуває нестачу людей.

Сьогодні Збройним силам України суттєво не вистачає чоловіків. Кожна бойова бригада недоукомплектована. І ми бачимо, що примусова мобілізація не дає очікуваного ефекту,

– каже він.

Також він додав, що система бронювання має бути переглянута, адже кількість заброньованих чоловіків на підприємствах є занадто високою.

Найбільш дискусійною частиною пропозиції стала ідея офіційної оплати за відстрочку та перевірки довідок про інвалідність.

"Ті, хто хоче отримати офіційну відстрочку від служби в Збройних силах України, мають мати таку можливість. Але вони повинні платити за це офіційно, "в білу". І після цього вони можуть спокійно пересуватися територією країни та виїжджати за кордон", – сказав він.

Також він запропонував радикальний підхід до медичних довідок. За його словами, перше, що потрібно зробити, – це обнулити всі без винятку довідки про інвалідність. Єдиним винятком мають стати люди, які з 2014 року брали участь у бойових діях і отримали поранення. Усі інші категорії мають бути перевірені на реальний стан здоров’я.

За задумом депутата, кошти від економічного бронювання мають надходити на спеціальний державний рахунок і використовуватися для потреб армії та рекрутингу.

Ідея полягає в тому, щоб створити спеціальний рахунок, куди надходитимуть кошти від тих, хто офіційно отримує відстрочку. Ці кошти можна використати для мотиваційних програм і рекрутингу в ЗСУ,

– резюмував Нагорняк.

Що відомо про масштабну реформу ЗСУ?

В Україні готують масштабну реформу Збройних сил, перші зміни якої мають запрацювати вже з червня 2026 року. Вона передбачає суттєве оновлення системи фінансування військових із підвищенням грошового забезпечення залежно від умов служби.

Для тилових посад встановлюється мінімальний рівень виплат, тоді як для бойових підрозділів зарплати будуть значно вищими. Окремо планується запровадження спеціальних контрактів для піхоти та штурмових підрозділів із потенційними виплатами до 250 – 400 тисяч гривень на місяць.

Реформа також передбачає введення чітких термінів служби та можливість поступового звільнення частини мобілізованих військових, які служать тривалий час. Змін зазнає і система ротацій та переведень між підрозділами, яку хочуть зробити більш гнучкою та прогнозованою.

У ЗСУ планують посилити бойові бригади та стабілізувати їхнє щомісячне поповнення особовим складом. Окремий акцент робиться на модернізації армії через розвиток дронів, роботизованих систем та технологічних рішень на полі бою. Також передбачається оновлення системи військової освіти та підходів до контрактної служби.