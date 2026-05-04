Відповідні пояснення щодо реформи мобілізації в Міноборони зробили у відповідь на запит журналістів hromadske.

До теми Скандал з 2 тисячами непридатних: в одну з військових частин мобілізували наркозалежних, – медіа

Як планують змінити систему ВЛК?

Зазначається, що система військово-лікарської експертизи поступово змінюється: триває її цифровізація та оновлення правил медоглядів. У відомстві зазначили, що зараз аналізують помилки та проблемні ситуації, які виникали під час роботи ВЛК при ТЦК та СП, і розробляють системні рішення, щоб мінімізувати подібні випадки в майбутньому.

До слова, нещодавно повідомлялося про скандальний випадок із однією військовою частиною, до якої направили 2 тисячі непридатних до служби чоловіків. Серед них, до того ж, були особи з наркотичною залежністю. В Офісі військового омбудсмена зазначили, що наразі триває міжвідомча перевірка стосовно цієї ситуації.

Також в Міноборони пояснили, що ВЛК загалом визначає лише придатність до служби. Якщо немає медичних скарг або підтверджених діагнозів, огляд може бути базовим.

Водночас рішення комісії можна оскаржити – як у вищих ВЛК, так і в суді, хоча офіційної статистики таких випадків не ведуть. При цьому, відповідні перевірки проводяться, також створили окремі групи контролю за проведенням ВЛК.

За 2025 рік проведено 318 перевірок діяльності ВЛК при ТЦК та СП. За результатами проведеної роботи, зокрема за підсумками зазначених перевірок, перепризначено (змінено) понад 130 голів ВЛК,

– наголосили в Міноборони.

Що передбачатиме реформа обліку й мобілізації?

Окрім змін, пов'язаних з медичним оглядом, Міноборони анонсувало низку реформ у системі мобілізації та обліку. Зокрема йдедться про такі плани:

покращити обмін даними між реєстром "Оберіг", поліцією та прикордонниками;

розширити функціонал "Резерв+" для оновлення даних онлайн;

дати лікарям ВЛК доступ до електронних медичних історій;

перейти від масового оповіщення до принципу професійної відповідності у комплектуванні підрозділів за спеціальностями;

Важливо! У контексті цього планується, що ТЦК та СП мають пріоритетно залучати фахівців конкретних профілів (водіїв, зв'язківців, медиків, ІТ-спеціалістів) відповідно до актуальних потреб підрозділів Сил оборони.

інтегрувати більше даних про освіту, професію та здоров'я у державні реєстри;

налагодити координацію між ТЦК, поліцією та військовим управлінням.

У міністерстві підкреслили, що це має перейти до системи більш точкового оповіщення військовозобов'язаних і зменшити соціальну напругу.

Зверніть увагу! Мобілізація під час війни є звичною практикою для держав у стані війни, а ухилення від неї розглядається як порушення закону й може призводити до розшуку.



Один із засновників та заступник командира полку безпілотних систем KRAKEN Третього армійського корпусу Костянтин Немічев пояснив 24 Каналу, що в такому разі людині варто дати вибір: оформити контракт на службу, або виконувати інші оборонні роботи, зокрема будівництво фортифікацій. Водночас ув'язнення ухилянтів Немічев не підтримує.

Медіа писали про намір зробити мобілізацію за принципом лотареї: що про це відомо?

В Україні нібито обговорювали ідею проводити мобілізацію за принципом випадкового відбору (умовної "лотереї"), однак від цього варіанту згодом відмовилися.

За даними "РБК-Україна", ініціатива передбачала б рандомний розподіл того, кого саме призивати, і мала стати альтернативою чинній системі. Джерела видання не уточнюють, кому саме належала пропозиція. Також згадувалося, що реформування мобілізаційної системи було серед завдань нового керівництва Міноборони, однак радикальні підходи, зокрема повне усунення ТЦК з процесу чи передача всього поліції, підтримки не отримали.

У підсумку влада обрала більш обережний варіант змін – із посиленням контрактної служби та переглядом умов для військових.

Насправді ж ідея мобілізації за принципом лотереї зовсім не нова. Таку систему дійсно застосовували під час війни у В'єтнамі. Журналісти 24 Каналу в січні 2024 року детально розбирали цю тему в матеріалі "Мобілізація через лотерею: як це працює в США, чи підходить Україні і кого відправляють на фронт".