Подробнее об этом рассказали в Нацполиции в понедельник, 4 мая.

Что известно об отработке полиции?

Во время проверок правоохранители изъяли автомобили, мотоциклы и наличные – как в гривнах, так и в иностранной валюте. За несколько дней также оформили более 150 админпротоколов, связанных с коррупционными нарушениями.

Среди зафиксированного – факты незаконного обогащения и недостоверного декларирования имущества должностными лицами на сумму около 92 миллионов гривен. В частности, один из фигурантов – руководитель РТЦК в Одессе – за время работы существенно приумножил состояние и приобрел активов более чем на 45 миллионов гривен.

Также отмечается, что у одного из помощников начальника объединенного МТЦК и СП выявлена разница между задекларированными активами и фактическим имуществом в размере около 10 миллионов гривен. А у бывшего офицера отделения рекрутинга и комплектования другого РТЦК это несоответствие составляет примерно 6,6 миллиона гривен.

Проводятся дальнейшие мероприятия по сбору доказательной базы для объявления подозрений фигурантам уголовных производств,

– подчеркнули в полиции.

Важно! На сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) открыта часть реестра, где можно ознакомиться с декларациями конкретных должностных лиц.

Какие еще известны случаи коррупции с участием сотрудников ТЦК?

В марте ГБР раскрыло схему незаконного вмешательства в государственные реестры, благодаря которой почти сотня военнообязанных смогла избежать мобилизации. Трем участникам дела уже сообщили о подозрении, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Также один из должностных лиц львовского ТЦК и СП подозревается в сокрытии имущества почти на 8 миллионов гривен. По данным следствия, в 2023 – 2024 годах он не задекларировал землю и дом во Львовском районе, оформленные на тещу, но фактически приобретенные за его средства. Также в декларации отсутствуют автомобили Mercedes и Nissan, которыми пользовались он и его семья, хотя формально они записаны на родственников.

Проверка Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции при участии Государственного бюро расследований установила несоответствие между доходами чиновника и стоимостью его имущества.