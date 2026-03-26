Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Что известно о военкоме, который скрывал свое имущество?

Следователи уже завершили досудебное расследование и передали обвинительный акт в суд.

В течение 2023 – 2024 годов чиновник не задекларировал земельный участок площадью 0,025 гектара и дом на 139 квадратных метров во Львовском районе, которые оформил на тещу. Хотя на самом деле приобрел это все за собственные средства.

Кроме этого, в декларации не указаны автомобили Mercedes и Nissan. Машины были записаны на отца и сестру. Но ими пользовался сам чиновник и его жена. Общая стоимость скрытых активов составляет около 8 миллионов гривен.

Проверка, которую провело Национальное агентство по предупреждению коррупции по инициативе ГБР, показала, что официальные доходы чиновника не соответствуют стоимости его имущества.

Теперь его обвиняют в декларировании недостоверной информации. В случае доказательства вины ему грозит до 2 лет ограничения свободы с запретом занимать определенные должности.

