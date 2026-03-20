Судья постановил отстранить Лысенко от должности комбрига на срок до 11 мая 2026 года. Об этом сообщила "Украинская правда".
Что известно о решении суда?
Печерский районный суд города Киева 19 марта рассмотрел ходатайство следователя из третьего отдела Территориального управления ГБР и удовлетворил его.
Решение можно будет обжаловать в течение пяти дней с момента объявления. В издании отметили, что полный текст постановления судьи объявят 23 марта.
Вниманию! 24 Канал пытается получить комментарий от ГБР.
Постановление вступает в силу, если апелляцию не подадут. В случае обжалования, решение вступает в силу после вердикта апелляционного суда.
У 43 ОМБ сообщили о полном содействии проведению расследования и обеспечении взаимодействия с правоохранительными органами.
Все необходимые материалы предоставлены, доступ к информации обеспечен в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины,
– отметили в бригаде.
Как Лысенко злоупотреблял служебным положением?
По данным следствия, с сентября 2024 года командир заставлял 7 военных строить помещения и делать ремонты на собственной недвижимости.
Среди объектов, на которых проходили работы, были квартира дочери и бывшей жены командира в Черкассах.
Чтобы скрыть схему, командир сообщал руководству, что военные находятся на службе и выполняют служебные обязанности.