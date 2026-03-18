Командиры довольно часто привлекают военных не к службе, а для собственных нужд. Об этом сообщили в ГБР.
Как командир использовал подчиненных?
По данным следствия, с сентября 2024 года командир заставлял 7 военных строить помещения и делать ремонты на собственной недвижимости.
В ГБР не называли имени командира, который злоупотреблял положением. Однако, по данным "Украинской правды", речь идет о командире 43-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясила Ярослава Лысенко.
Среди объектов, на которых проходили работы, были квартира дочери и бывшей жены командира в Черкассах, дом его сестры в Черкасской области и квартира в Киевской области, в которой и живет чиновник.
Даже детская игровая площадка, которая должна была бы служить детям военнослужащих, оказалась на участке командира,
– отметили в ГБР.
Чтобы скрыть схему, командир сообщал руководству, что военные находятся на службе и выполняют служебные обязанности. Все время его "рабочим" государство выплачивало денежное обеспечение в воинской части.
Правоохранители задержали командира 43 бригады / Фото ГБР
Лысенко сообщили о подозрении за:
- злоупотребление властью или служебным положением;
- организацию и совершение по предварительному сговору группой лиц уклонения от военной службы.
Военным, которые работали на командира, сообщили о подозрении в уклонении от военной службы, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.
Всем подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.
Майору тыла ВСУ сообщили о подозрении в незаконном обогащении и легализации средств, потраченных на активы за рубежом, превышающих его официальные доходы.
Ему уже выдвигали подозрения в мошенничестве и уклонении от службы. Он использовал отпуска для путешествий, тогда как во время обысков изъяли значительные суммы денег, элитную недвижимость и другие ценности.
По данным следствия, он потратил более 10 миллионов гривен на люксовые покупки и приобретение активов за рубежом, а в декларациях за 2022 – 2024 годы военнослужащий указывал лишь незначительные сбережения и официальные доходы.