Командиры довольно часто привлекают военных не к службе, а для собственных нужд. Об этом сообщили в ГБР.

Смотрите также Зарабатывали на уклонистах: ГБР разоблачило схему в ТЦК Киева, в которой использовали ребенка

Как командир использовал подчиненных?

По данным следствия, с сентября 2024 года командир заставлял 7 военных строить помещения и делать ремонты на собственной недвижимости.

В ГБР не называли имени командира, который злоупотреблял положением. Однако, по данным "Украинской правды", речь идет о командире 43-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясила Ярослава Лысенко.

Среди объектов, на которых проходили работы, были квартира дочери и бывшей жены командира в Черкассах, дом его сестры в Черкасской области и квартира в Киевской области, в которой и живет чиновник.

Даже детская игровая площадка, которая должна была бы служить детям военнослужащих, оказалась на участке командира,
– отметили в ГБР.

Чтобы скрыть схему, командир сообщал руководству, что военные находятся на службе и выполняют служебные обязанности. Все время его "рабочим" государство выплачивало денежное обеспечение в воинской части.

Правоохранители задержали командира 43 бригады / Фото ГБР

Лысенко сообщили о подозрении за:

  • злоупотребление властью или служебным положением;
  • организацию и совершение по предварительному сговору группой лиц уклонения от военной службы.

Военным, которые работали на командира, сообщили о подозрении в уклонении от военной службы, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

Всем подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Недавно майора ВСУ также уличили в злоупотреблении властью

  • Майору тыла ВСУ сообщили о подозрении в незаконном обогащении и легализации средств, потраченных на активы за рубежом, превышающих его официальные доходы.

  • Ему уже выдвигали подозрения в мошенничестве и уклонении от службы. Он использовал отпуска для путешествий, тогда как во время обысков изъяли значительные суммы денег, элитную недвижимость и другие ценности.

  • По данным следствия, он потратил более 10 миллионов гривен на люксовые покупки и приобретение активов за рубежом, а в декларациях за 2022 – 2024 годы военнослужащий указывал лишь незначительные сбережения и официальные доходы.