Командири досить часто залучають військових не до служби, а для власних потреб. Про це повідомили в ДБР.

Дивіться також Заробляли на ухилянтах: ДБР викрило схему у ТЦК Києва, у якій використовували дитину

Як командир використовував підлеглих?

За даними слідства, з вересня 2024 року командир змушував 7 військових будувати помешкання та робити ремонти на власній нерухомості.

У ДБР не називали імені командира, який зловживав становищем. Однак, за даними "Української правди", йдеться про командира 43-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила Ярослава Лисенка.

Серед об'єктів, на яких проходили роботи, були квартира доньки та колишньої дружини командира в Черкасах, будинок його сестри на Черкащині та квартира на Київщині, у якій і живе посадовець.

Навіть дитячий ігровий майданчик, який мав би слугувати дітям військовослужбовців, опинився на ділянці командира,

– зазначили в ДБР.

Щоб приховати схему, командир повідомляв керівництву, що військові перебувають на службі та виконують службові обов'язки. Весь час його "робітникам" держава виплачувала грошове забезпечення у військовій частині.

Правоохоронці затримали командира 43 бригади

Лисенку повідомили про підозру за:

зловживання владою або службовим становищем;

організацію та вчинення за попередньою змовою групою осіб ухилення від військової служби.

Військовим, які працювали на командира, повідомили про підозру в ухиленні від військової служби, вчинену за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Усім підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нещодавно майора ЗСУ також викрили на зловживанні владою