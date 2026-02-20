Прокурори Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомили про нову підозру начальнику продовольчої служби тилу однієї з бригад ДШВ ЗСУ. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Що розповіли в прокуратурі про деталі справи?

За версією слідства, у період з 23 грудня 2023 року по 9 жовтня 2024 року майор набув активів на суму понад 10,3 мільйона гривень, що значно перевищує його офіційні доходи та не підтверджено законними джерелами. Зокрема, лише на люксовий одяг та аксесуари у грудні 2023 року він витратив понад 500 тисяч гривень, а протягом 2024 року – ще понад 2 мільйони гривень. Загальна вартість брендових покупок становить близько 2,5 мільйона гривень.

Майор тилу купляв брендові речі / ОГП

Окрім цього, 9 жовтня 2024 року підозрюваний придбав право довгострокової оренди земельної ділянки на острові Балі в Індонезії за 187,3 тисячі доларів США, що еквівалентно понад 7,7 мільйона гривень за курсом НБУ.

У деклараціях за 2022 – 2024 роки військовослужбовець вказував лише незначні заощадження та офіційні доходи, не зазначаючи дорогих активів чи фінансових зобов'язань. За даними слідства, його витрати перевищують задекларовані доходи більш ніж на три тисячі прожиткових мінімумів. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави майже 10 мільйонів гривень.

Що відомо про попередні підозри майору?

Раніше в межах програми "Нечесні закупівлі" майору вже повідомляли про підозру в одержанні неправомірної вигоди, шахрайстві та ухиленні від військової служби. За даними слідства, у червні 2025 року він отримав 10 тисяч доларів США за сприяння у підміні товарних позицій під час закупівель продуктів для військових.

Також правоохоронці встановили факти оформлення актів на повний обсяг продукції за фактичної поставки лише частини товарів, привласнення решти через підконтрольних осіб та постачання неякісної або зіпсованої продукції.

Крім того, у 2025 році майор систематично ухилявся від служби, використовуючи відпустки для закордонних подорожей та вводячи командування в оману. За даними слідства, він перебував за межами місця служби щонайменше 38 днів, продовжуючи отримувати премії на суму близько 156 тисяч гривень.

Під час обшуків у підозрюваного вилучили 51 тисячу доларів США, 2,1 тисячі євро, 201 тисячу гривень, автомобілі, документи на елітну нерухомість, колекцію брендового одягу та аксесуарів орієнтовною вартістю понад 8 мільйонів грн, а також боргові розписки на 120 тисяч доларів США.

