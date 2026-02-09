Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Яку схему організував майор?

За даними слідства, у червні 2025 року майор тилу однієї з бригад ДШВ отримав 10 тисяч доларів США за підміну продуктів харчування під час постачання до військових частин. Замість зазначених позицій завозили дешевші – помідори міняли на огірки, яблука на апельсини.

Частину продуктів зловмисники списували, а згодом привласнювали собі через підконтрольних осіб. У прокуратурі кажуть, що військові у частинах отримували зіпсовані овочі та фрукти.

Окремо правоохоронці перевіряють грошові перекази майора на суму 1,8 мільйона гривень та можливу причетність до корупційної схеми постачальників та командування частини.

Водночас слідство з'ясувало, що у 2025 році майор ухилявся від служби та обманював командування. За цей час він неодноразово виїжджав за межі країни, зокрема відвідав Аргентину, Австрію, Швейцарію, Францію, Італію, Японію, Чехію, Туреччину, Єгипет та навіть Антарктиду. Загалом офіцер був відсутній на службі щонайменше 38 діб, втім премії йому продовжували надходити.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у майора понад 51 тисячу доларів США, 2,1 тисячі євро, 201 тисячу гривень готівкою, автомобілі, документи на елітну нерухомість, колекцію брендових речей орієнтовною вартістю понад 8 мільйонів гривень, а також боргові розписки на 120 тисяч доларів.

У заступниці знайшли боргові розписки на 20 тисяч доларів, мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки та документи.

За даними прокуратури, 5 лютого 2026 року майора було затримано. Суд обрав йому запобіжку у вигляді тримання під вартою. Для заступниці прокуратура просить запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Прокуратура викрила майора ДШВ на корупційній схемі: дивіться відео

